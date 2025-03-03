Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он общался с европейскими коллегами на выходных, чтобы обсудить прекращение войны в Украине, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы собираемся заключить сделки со всеми, чтобы прекратить эту войну, включая Европу и европейские страны", — сказал Трамп журналистам в Белом доме после того, как его спросили, рассматривает ли он возможность отмены санкций против россии, если будет мирное соглашение.

"Большинство из них — мои друзья, главы государств, главы различных стран. … Четыре премьер-министра и пять президентов звонили мне за последние два дня, и они хотят все уладить".

CNN обратилась в Белый дом, чтобы узнать, с какими лидерами говорил Трамп.

Западные лидеры в эти выходные поспешили поддержать Украину после ожесточенной встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в пятницу.

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В ходе последующего обмена мнениями в понедельник Трамп отчитал Зеленского за комментарии, предсказывающие, что война с россией будет продолжаться еще долго.

"Президент Зеленский якобы сделал сегодня заявление в AP", - сказал Трамп. "Он сказал, что, по его мнению, война будет продолжаться долго, и лучше бы он не был прав. Это все, что я говорю".

Не называя имени Зеленского, Трамп также предположил, что украинский президент может "не продержаться долго", если не заключит сделку.

"Теперь, возможно, кто-то не хочет заключать сделку, и если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не будет существовать долго", - сказал Трамп. "Этого человека не будут слушать очень долго, потому что я верю, что россия хочет заключить сделку, я верю, что народ Украины определенно хочет заключить сделку".