Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны
Киев • УНН
Дональд Трамп прокомментировал слова Зеленского о том, что окончание войны будет "очень, очень далеким". Бывший президент США выразил надежду, что Зеленский не прав, и заявил о желании скорейшего завершения конфликта.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского, что окончание войны будет "очень, очень далеким", а также добавил - "лучше бы он не был прав", передает УНН со ссылкой на Skynews.
Детали
Трампа спросили, рассмотрит ли он возможность отмены военной помощи Украине.
Он предполагает, что если он даст ответ, то его слова быстро "устареют" из-за быстро меняющейся ситуации.
"Это сделка, которая никогда бы не состоялась", — добавляет президент, по-видимому, снова имея в виду более широкие американские обязательства в Украине и свою важность для мирных усилий.
Он обсуждает комментарии Зеленского ранее, предполагавшие, что окончание войны будет "очень, очень далеким".
"Лучше бы он не был прав. Это все, что я говорю", — говорит он.
"Я хочу, чтобы она (война) закончилась быстро", — добавляет он.
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны03.03.2025, 19:08 • 36157 просмотров
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до соглашения о завершении войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не начал.
Основой потенциального перемирия в войне россии против Украины обязательно должны быть сильные гарантии безопасности для Киева. Такого вывода достигли участники саммита мировых лидеров, посвященного Украине и европейской безопасности.