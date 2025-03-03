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До угоди про завершення війни ще дуже далеко - Зеленський

Київ • УНН

 • 32023 перегляди

Президент України заявив, що до угоди про закінчення війни ще дуже далеко, а конкретні кроки ще не розпочаті. Зеленський наголосив на необхідності чесних гарантій безпеки та категорично відкинув територіальні поступки.

До угоди про завершення війни ще дуже далеко - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не розпочав. Про це інформує Sky News з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час спілкування з британськими журналістами в аеропорту Станстеда президент України наголосив, що угода про припинення війни повинна бути "чесною", "справедливою" та "стабільною". 

Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав

- зазначив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, мир повинен бути дуже конкретним, з дуже конкретним гарантіями безпеки, і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки, з конкретною відповідальністю за обсяги цієї допомоги.

В якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі, на суші і в небі. Я маю на увазі не допомогу, а присутність. Це частина гарантій безпеки

- пояснив глава держави.

Зеленський категорично заперечив можливість будь-яких територіальних поступок і підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною росії.

Україна ніколи не визнає окуповані росією території. Для нас це буде тимчасовою окупацією. Наші території і наші цінності не продаються. Наші свободи не продаються

- зазначив Володимир Зеленський.

Президент України додав, що гарантії безпеки мають передбачати сильну відповідь України та її партнерів у разі нової агресії з боку росії.

"Я не хочу говорити про деталі, поки немає підписів… є надто багато речей, про які треба подумати", – сказав він.

Водночас глава держави повідомив, що міжнародні партнери України погодилися продовжувати тиск на росію.

Нагадаємо

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"Сильні гарантії безпеки для Києва": у Зеленського підсумували саміт у Лондоні02.03.25, 21:37 • 31282 перегляди

Віта Зеленецька

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