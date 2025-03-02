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Фон дер Ляєн: ЄС має готуватися до найгіршого та посилювати оборону

Київ • УНН

 • 97155 перегляди

Голова Єврокомісії анонсувала новий план посилення оборони ЄС на саміті 6 березня. План передбачає збільшення інвестицій в оборону та надання гарантій безпеки Україні.

Фон дер Ляєн: ЄС має готуватися до найгіршого та посилювати оборону

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилювати оборону і "готуватися до найгіршого". Таку заяву вона зробила за підсумками саміту в Лондоні. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter-акаунт (Х) посадовиці.

Деталі

В неділю, 02 березня за підсумками саміту в Лондоні фон дер Ляйєн повідомила, що європейські лідери мали хорошу та відверту дискусію, обговорюючи те, що потрібно, щоби поставити Україну в позицію сили.

За словами посадовиці, Україні потрібні всебічні гарантії безпеки, які підтримають її економічні та військові позиції.

Голова Європейської комісії заявила, що терміново треба переозброїти Європу та Європейська комісія запропонує план із цього приводу на саміті 6 березня.

Наразі надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий час. Це задля безпеки ЄС. У геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до гіршого, а отже, зміцнювати оборону

- зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, голова Єврокомісії представить новий план посилення оборони ЄС на саміті наступного тижня. План передбачає збільшення інвестицій в оборону та надання гарантій безпеки Україні.

Велика Британія, Франція та інші будуть працювати над мирною угодою, Україну треба поставити в найсильнішу позицію - Стармер02.03.25, 18:44 • 28896 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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