Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии анонсировала новый план усиления обороны ЕС на саммите 6 марта. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усиливать оборону и «готовиться к худшему». Такое заявление она сделала по итогам саммита в Лондоне. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт (Х) чиновницы.
Детали
В воскресенье, 02 марта по итогам саммита в Лондоне фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры имели хорошую и откровенную дискуссию, обсуждая то, что нужно, чтобы поставить Украину в позицию силы.
По словам чиновницы, Украине нужны всесторонние гарантии безопасности, которые поддержат ее экономические и военные позиции.
Председатель Европейской комиссии заявила, что срочно надо перевооружить Европу и Европейская комиссия предложит план по этому поводу на саммите 6 марта.
Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительное время. Это для безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону
Напомним, председатель Еврокомиссии представит новый план усиления обороны ЕС на саммите на следующей неделе. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.
Великобритания, Франция и другие будут работать над мирным соглашением, Украину надо поставить в самую сильную позицию - Стармер02.03.25, 18:44 • 28895 просмотров