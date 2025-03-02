Великобритания, Франция и другие будут работать над мирным соглашением, Украину надо поставить в самую сильную позицию - Стармер
Киев • УНН
Европейские лидеры договорились работать над мирным планом для Украины совместно с США. Кир Стармер заявил о необходимости усилить позиции Украины перед возможными переговорами.
Европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. Необходимо поставить Украину в сильную позицию, чтобы она могла сесть за стол переговоров с сильной позиции. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Мы согласились, что Соединенное Королевство, Франция и другие будут сотрудничать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. Мы будем обсуждать этот план с Америкой и продвигать его. Я должен поставить Украину в самую сильную позицию, чтобы они могли сесть за стол переговоров с сильной позиции. Мы удваиваем свою поддержку
Напомним,
Сегодня лидеры стран Европы и представители НАТО провели обсуждение возможных дальнейших шагов и возвращения «на правильный путь» в контексте безопасности Европы и урегулирования российско-украинской войны.