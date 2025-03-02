Британський прем'єр проведе прес-конференцію після саміту щодо України
Київ • УНН
19 світових лідерів зібралися в Lancaster House на безпековому саміті щодо України. Кір Стармер проведе прес-конференцію за підсумками обговорення європейської безпеки та врегулювання війни.
Прем'єр-міністр Британії найближчим часом візьме участь у прес-конференції за підсумками саміту щодо підтримки України. Сьогодні лідери країн Європи та представники НАТО провели обговорення можливих подальших кроків та повернення "на правильний шлях" у контексті безпеки Європи та врегулювання російсько-української війни.
Передає УНН із посиланням на Sky News.
Прем'єр-міністр Кір Стармер незабаром проведе прес-конференцію в Lancaster House після завершення українського безпекового саміту в центрі Лондона.
Загалом 19 світових лідерів зібралися в Lancaster House, щоб обговорити безпеку Європи, оскільки прем’єр-міністр сподівається повернути мирний план щодо України "на правильний шлях".
Нагадаємо
На переговорах йшлося про роль Європи у припиненні війни росії проти України, також відбувалося обговорення відносин європейського континенту з США.
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