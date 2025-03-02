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Британський прем'єр проведе прес-конференцію після саміту щодо України

Київ • УНН

 • 29008 перегляди

19 світових лідерів зібралися в Lancaster House на безпековому саміті щодо України. Кір Стармер проведе прес-конференцію за підсумками обговорення європейської безпеки та врегулювання війни.

Британський прем'єр проведе прес-конференцію після саміту щодо України

Прем'єр-міністр Британії найближчим часом візьме участь у прес-конференції за підсумками саміту щодо підтримки України. Сьогодні лідери країн Європи та представники НАТО провели обговорення можливих подальших кроків та повернення "на правильний шлях" у контексті безпеки Європи та врегулювання російсько-української війни.

Передає УНН із посиланням на Sky News.

Прем'єр-міністр Кір Стармер незабаром проведе прес-конференцію в Lancaster House після завершення українського безпекового саміту в центрі Лондона.

Загалом 19 світових лідерів зібралися в Lancaster House, щоб обговорити безпеку Європи, оскільки прем’єр-міністр сподівається повернути мирний план щодо України "на правильний шлях". 

- ідеться у повідомленні. 

Нагадаємо

На переговорах йшлося про роль Європи у припиненні війни росії проти України, також відбувалося обговорення відносин європейського континенту з США.

Трамп висунув умову Зеленському для відновлення переговорів зі США01.03.25, 00:28 • 68078 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Кейр Стармер
NATO
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучене Королівство
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