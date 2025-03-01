Трамп висунув умову Зеленському для відновлення переговорів зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що для відновлення переговорів зі США Президент України Володимир Зеленський має сказати, що хоче укласти мир, повідомляє Sky News, пише УНН.

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Трамп у розмові з журналістами після прибуття на об'єднану базу Ендрюс перед посадкою на Air Force One заявив, що Зеленський, як пише видання, "переграв" у переговорах в Овальному кабінеті, додавши, що він нібито не виглядав людиною, яка хоче миру.

Як пише Reuters, спілкуючись з журналістами біля Білого дому, від'їжджаючи до Флориди, Трамп вказав, що зустріч із Зеленським не вийшла чудовою.

Трамп наполягає, що США шукають миру, а не 10-річної війни, і додає, що припинення вогню може відбутися негайно.

"Я думаю, що якби у вас було припинення вогню, це було б припинення вогню, справжнє, і це б припинило це, але він [Зеленський] не хоче цього робити", - сказав Трамп.

Щоб відновити переговори зі США, заявив Трамп, Зеленський повинен сказати, що хоче укласти мир.

"Він хоче повернутися прямо зараз", - сказав Трамп, додавши, що "я не можу цього зробити".

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він про припинення військової допомоги Україні, він відповів, що не має значення, про що він розглядає, вказує Reuters.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".