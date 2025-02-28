Зеленський зробив першу заяву після того, як залишив Білий дім
Київ • УНН
Президент України подякував США за підтримку після суперечки з Трампом в Білому домі. Конфлікт виник через обговорення гарантій безпеки, що призвело до скасування спільної прес-конференції.
Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучен Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі. Про це повідомляє УНН.
"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові.
Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", - написав Президент.
Нагадаємо
Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України.
Після суперечки вже низка лідерів висловили слова підтримки Президентові Україні, зокрема лідери Франції та Польщі.