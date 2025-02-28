Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом
Киев • УНН
Президент Украины поблагодарил США за поддержку после спора с Трампом в Белом доме. Конфликт возник из-за обсуждения гарантий безопасности, что привело к отмене совместной пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме. Об этом сообщает УНН.
"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу.
Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал Президент.
Напомним
Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины.
После спора уже ряд лидеров выразили слова поддержки Президенту Украины, в частности лидеры Франции и Польши.