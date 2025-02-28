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Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом

Киев • УНН

 • 39545 просмотра

Президент Украины поблагодарил США за поддержку после спора с Трампом в Белом доме. Конфликт возник из-за обсуждения гарантий безопасности, что привело к отмене совместной пресс-конференции.

Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме. Об этом сообщает УНН

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу.

Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал Президент. 

Напомним

Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины.

После спора уже ряд лидеров выразили слова поддержки Президенту Украины, в частности лидеры Франции и Польши. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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Белый дом
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