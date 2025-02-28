Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України. Вашингтон та Київ не підписали угоду про корисні копалини.
Президент Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вашингтон та Київ не підписали угоду про корисні копалини.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Володимир Зеленський щойно залишив Білий дім після бурхливої зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті
Очікувалося, що сьогодні ввечері два лідери проведуть Їх спільну прес-конференцію скасовано. Президент України щойно сів у свій автомобіль біля Західного крила.
Контекст
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.