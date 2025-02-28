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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України. Вашингтон та Київ не підписали угоду про корисні копалини.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом

Президент Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вашингтон та Київ не підписали угоду про корисні копалини.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Володимир Зеленський щойно залишив Білий дім після бурхливої ​​зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті

- йдеться в повідомленні. 

Очікувалося, що сьогодні ввечері два лідери проведуть Їх спільну прес-конференцію скасовано. Президент України щойно сів у свій автомобіль біля Західного крила.  

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Білий дім
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