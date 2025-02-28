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Трамп посперечався з Зеленським: чому виникло непорозуміння

Київ • УНН

 • 114145 перегляди

Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.

Трамп посперечався з Зеленським: чому виникло непорозуміння

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка, передає УНН.

З війною всі мають проблеми...Ви маєте океан, океан вас відгороджує, але ви відчуєте,

- сказав Зеленський після чого Трамп рознервувався й перебив Зеленського.

Розмова перейшла на високі тональності.

Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Ви не маєте права нам диктувати те, що ми будемо відчувати...Нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви в не дуже вигідній позиції, ви в не належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Ви виявляєте неповагу до нашої країни,

- сказав Трамп Зеленському.

На, що український лідер зауважив, що він не приїхав в США грати в карти.

До суперечки долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс та звернувся до Зеленського:"Ви не можете нам вказувати, що нам робити...Президент США намагається врятувати вашу країну".

Також Трамп дорікнув тим, що США дали Україні гроші та зброю.

Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

В кінці Трамп заявив, що США дали Україні виступати з позиції сили.

А чи можете ви виступати з позиції сили без США...Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно..Коли ми підпишемо угоду ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте, це не дуже мило з вашого боку,

- заявив Трамп.

Politico опублікувало 29 випадків, коли Трамп робив те, що хотів путін21.02.25, 19:01 • 40292 перегляди

Доповнення

Під час зустрічі з Зеленським Президент США Дональд Трамп заявив, що він і за Україну, і росію.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
J. Д. Венс
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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