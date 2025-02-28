Трамп посперечався з Зеленським: чому виникло непорозуміння

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка, передає УНН.

Розмова перейшла на високі тональності.

Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Ви не маєте права нам диктувати те, що ми будемо відчувати...Нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви в не дуже вигідній позиції, ви в не належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Ви виявляєте неповагу до нашої країни,

На, що український лідер зауважив, що він не приїхав в США грати в карти.

До суперечки долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс та звернувся до Зеленського:"Ви не можете нам вказувати, що нам робити...Президент США намагається врятувати вашу країну".

Також Трамп дорікнув тим, що США дали Україні гроші та зброю.

Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

В кінці Трамп заявив, що США дали Україні виступати з позиції сили.

А чи можете ви виступати з позиції сили без США...Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно..Коли ми підпишемо угоду ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте, це не дуже мило з вашого боку,