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05:23 • 14037 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122588 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182651 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147069 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138621 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117256 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107925 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102987 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141830 перегляди

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Politico опублікувало 29 випадків, коли Трамп робив те, що хотів путін

Politico опублікувало 29 випадків, коли Трамп робив те, що хотів путін

Київ • УНН

 • 40219 перегляди

Politico опублікувало список з 29 випадків, коли Дональд Трамп підтримував інтереси росії та путіна. Серед них - 90-хвилинна розмова з путіним, заперечення агресії рф та підтримка окупації українських територій.

Видання Politico опублікувало матеріал, в якому розглядається, як Дональд Трамп, повернувшись до політичної арени, підтримує інтереси росії та володимира путіна.

Про це пише УНН з посиланням на видання.

Видання наводить 29 прикладів, коли Трамп діяв на користь кремля, навіть попри контроверсійні заяви та політику щодо України і НАТО.

  • У лютому 2025 року, через три роки після початку повномасштабної війни Росії проти України, Трамп вирішив відновити прямий контакт з путіним. Він зателефонував йому на 90 хвилин, незважаючи на санкції США та міжнародний ордер на арешт путіна.
    • Після розмови Трамп подякував путіну за час та зусилля, сказавши, що «дуже поважає» історію двох народів та їх спільну боротьбу в Другій світовій війні.
      • Трамп заявив, що хотів би повернути росію до групи великих економік, назвавши її виключення помилкою.
        • Підтримка Трампом ідеї, що росія може зберегти захоплені українські території, була потужним сигналом кремлю.
          • Трамп підкреслив, що росія тепер має «карти в руках» у мирних переговорах через окуповані території України.
            • Трамп погодився з пропозицією, що НАТО не повинно втручатись у конфлікт в Україні. - Трамп і його команда наполягали на відмові від військової допомоги для України.
              • Трамп заявив, що Європа повинна самостійно вирішувати свої проблеми без участі американських військ.
                • Трамп погодився на перемовини з росією, надаючи їй вигідні умови ще до початку переговорів.
                  • Трамп дозволив провести переговори без участі України, незважаючи на критику з боку Києва.
                    • Американці не виявили інтересу до участі європейських країн у мирному процесі, на що росія мала позитивну реакцію.
                      • Трамп приєднався до наративу кремля, стверджуючи, що саме Зеленський «почав» війну.
                        • Трамп назвав українського президента некомпетентним.
                          • Трамп не висловлював жорсткої критики на адресу путіна.
                            • Трамп неодноразово заявляв, що путін хоче миру і йому можна довіряти, попри численні порушення росією міжнародних угод.
                              • Трамп закликав Зеленського провести вибори під час війни, що відповідає інтересам росії, яка прагне встановити лояльний уряд в Києві.
                                • Трамп скоротив фінансування для організацій, які займаються моніторингом виборів та кіберзахистом.
                                  • Трамп знову висловився про Зеленського як про «диктатора», підтримуючи наратив кремля.
                                    • Під час переговорів у Саудівській Аравії Трамп розглядав можливість спільних енергетичних проєктів в Арктиці з росією.
                                      • Трамп ухвалив рішення про припинення фінансування програм, що підтримують демократію в країнах пострадянського простору.
                                        • Відмінність поглядів на соціальні питання з Путіним щодо прав ЛГБТ є ще однією спільною рисою Трампа і Кремля.
                                          • Трамп неодноразово заявляв, що Європа повинна взяти під контроль міграцію, що було на руку Кремлю.
                                            • Віце-президент США, JD Vance, підтримав кандидата, який мав зв’язки з Росією після гібридної атаки.
                                              • Віце-президент США критикував Німеччину за боротьбу з правими радикалами.
                                                • Трамп підтримав партію, що має приязні погляди до росії, а її кандидатка на посаду канцлера виступала за поліпшення відносин з кремлем.
                                                  • Ілон Маск, друг Трампа, також підтримав проросійські настрої в британській політиці.
                                                    • Трамп виступив проти використання терміну «російська агресія» в проєкті заяви G7 щодо України.
                                                      • Трамп виграв вибори знову, що безперечно сподобалося Кремлю.
                                                        • Трамп неодноразово натякав на можливість залишитися на третьому терміні, подібно до Путіна в росії.

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                                                          Відомий актор і режисер Джордж Клуні виступив із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що нинішній політичний клімат базується на ігноруванні фактів та маніпуляціях. 

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                                                          volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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