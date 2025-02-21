Politico опублікувало 29 випадків, коли Трамп робив те, що хотів путін
Київ • УНН
Politico опублікувало список з 29 випадків, коли Дональд Трамп підтримував інтереси росії та путіна. Серед них - 90-хвилинна розмова з путіним, заперечення агресії рф та підтримка окупації українських територій.
Видання Politico опублікувало матеріал, в якому розглядається, як Дональд Трамп, повернувшись до політичної арени, підтримує інтереси росії та володимира путіна.
Про це пише УНН з посиланням на видання.
Видання наводить 29 прикладів, коли Трамп діяв на користь кремля, навіть попри контроверсійні заяви та політику щодо України і НАТО.
- У лютому 2025 року, через три роки після початку повномасштабної війни Росії проти України, Трамп вирішив відновити прямий контакт з путіним. Він зателефонував йому на 90 хвилин, незважаючи на санкції США та міжнародний ордер на арешт путіна.
- Після розмови Трамп подякував путіну за час та зусилля, сказавши, що «дуже поважає» історію двох народів та їх спільну боротьбу в Другій світовій війні.
- Трамп заявив, що хотів би повернути росію до групи великих економік, назвавши її виключення помилкою.
- Підтримка Трампом ідеї, що росія може зберегти захоплені українські території, була потужним сигналом кремлю.
- Трамп підкреслив, що росія тепер має «карти в руках» у мирних переговорах через окуповані території України.
- Трамп погодився з пропозицією, що НАТО не повинно втручатись у конфлікт в Україні. - Трамп і його команда наполягали на відмові від військової допомоги для України.
- Трамп заявив, що Європа повинна самостійно вирішувати свої проблеми без участі американських військ.
- Трамп погодився на перемовини з росією, надаючи їй вигідні умови ще до початку переговорів.
- Трамп дозволив провести переговори без участі України, незважаючи на критику з боку Києва.
- Американці не виявили інтересу до участі європейських країн у мирному процесі, на що росія мала позитивну реакцію.
- Трамп приєднався до наративу кремля, стверджуючи, що саме Зеленський «почав» війну.
- Трамп назвав українського президента некомпетентним.
- Трамп не висловлював жорсткої критики на адресу путіна.
- Трамп неодноразово заявляв, що путін хоче миру і йому можна довіряти, попри численні порушення росією міжнародних угод.
- Трамп закликав Зеленського провести вибори під час війни, що відповідає інтересам росії, яка прагне встановити лояльний уряд в Києві.
- Трамп скоротив фінансування для організацій, які займаються моніторингом виборів та кіберзахистом.
- Трамп знову висловився про Зеленського як про «диктатора», підтримуючи наратив кремля.
- Під час переговорів у Саудівській Аравії Трамп розглядав можливість спільних енергетичних проєктів в Арктиці з росією.
- Трамп ухвалив рішення про припинення фінансування програм, що підтримують демократію в країнах пострадянського простору.
- Відмінність поглядів на соціальні питання з Путіним щодо прав ЛГБТ є ще однією спільною рисою Трампа і Кремля.
- Трамп неодноразово заявляв, що Європа повинна взяти під контроль міграцію, що було на руку Кремлю.
- Віце-президент США, JD Vance, підтримав кандидата, який мав зв’язки з Росією після гібридної атаки.
- Віце-президент США критикував Німеччину за боротьбу з правими радикалами.
- Трамп підтримав партію, що має приязні погляди до росії, а її кандидатка на посаду канцлера виступала за поліпшення відносин з кремлем.
- Ілон Маск, друг Трампа, також підтримав проросійські настрої в британській політиці.
- Трамп виступив проти використання терміну «російська агресія» в проєкті заяви G7 щодо України.
- Трамп виграв вибори знову, що безперечно сподобалося Кремлю.
- Трамп неодноразово натякав на можливість залишитися на третьому терміні, подібно до Путіна в росії.
Нагадаємо
Відомий актор і режисер Джордж Клуні виступив із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що нинішній політичний клімат базується на ігноруванні фактів та маніпуляціях.