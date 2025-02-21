Видання Politico опублікувало матеріал, в якому розглядається, як Дональд Трамп, повернувшись до політичної арени, підтримує інтереси росії та володимира путіна.

Про це пише УНН з посиланням на видання.

Видання наводить 29 прикладів, коли Трамп діяв на користь кремля, навіть попри контроверсійні заяви та політику щодо України і НАТО.

У лютому 2025 року, через три роки після початку повномасштабної війни Росії проти України, Трамп вирішив відновити прямий контакт з путіним. Він зателефонував йому на 90 хвилин, незважаючи на санкції США та міжнародний ордер на арешт путіна.

Після розмови Трамп подякував путіну за час та зусилля, сказавши, що «дуже поважає» історію двох народів та їх спільну боротьбу в Другій світовій війні.

Трамп заявив, що хотів би повернути росію до групи великих економік, назвавши її виключення помилкою.

Підтримка Трампом ідеї, що росія може зберегти захоплені українські території, була потужним сигналом кремлю.

Трамп підкреслив, що росія тепер має «карти в руках» у мирних переговорах через окуповані території України.

Трамп погодився з пропозицією, що НАТО не повинно втручатись у конфлікт в Україні. - Трамп і його команда наполягали на відмові від військової допомоги для України.

Трамп заявив, що Європа повинна самостійно вирішувати свої проблеми без участі американських військ.

Трамп погодився на перемовини з росією, надаючи їй вигідні умови ще до початку переговорів.

Трамп дозволив провести переговори без участі України, незважаючи на критику з боку Києва.

Американці не виявили інтересу до участі європейських країн у мирному процесі, на що росія мала позитивну реакцію.

Трамп приєднався до наративу кремля, стверджуючи, що саме Зеленський «почав» війну.

Трамп назвав українського президента некомпетентним.

Трамп не висловлював жорсткої критики на адресу путіна.

Трамп неодноразово заявляв, що путін хоче миру і йому можна довіряти, попри численні порушення росією міжнародних угод.

Трамп закликав Зеленського провести вибори під час війни, що відповідає інтересам росії, яка прагне встановити лояльний уряд в Києві.

Трамп скоротив фінансування для організацій, які займаються моніторингом виборів та кіберзахистом.

Трамп знову висловився про Зеленського як про «диктатора», підтримуючи наратив кремля.

Під час переговорів у Саудівській Аравії Трамп розглядав можливість спільних енергетичних проєктів в Арктиці з росією.

Трамп ухвалив рішення про припинення фінансування програм, що підтримують демократію в країнах пострадянського простору.

Відмінність поглядів на соціальні питання з Путіним щодо прав ЛГБТ є ще однією спільною рисою Трампа і Кремля.

Трамп неодноразово заявляв, що Європа повинна взяти під контроль міграцію, що було на руку Кремлю.

Віце-президент США, JD Vance, підтримав кандидата, який мав зв’язки з Росією після гібридної атаки.

Віце-президент США критикував Німеччину за боротьбу з правими радикалами.

Трамп підтримав партію, що має приязні погляди до росії, а її кандидатка на посаду канцлера виступала за поліпшення відносин з кремлем.

Ілон Маск, друг Трампа, також підтримав проросійські настрої в британській політиці.

Трамп виступив проти використання терміну «російська агресія» в проєкті заяви G7 щодо України.

Трамп виграв вибори знову, що безперечно сподобалося Кремлю.

Трамп неодноразово натякав на можливість залишитися на третьому терміні, подібно до Путіна в росії.

Нагадаємо

Відомий актор і режисер Джордж Клуні виступив із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що нинішній політичний клімат базується на ігноруванні фактів та маніпуляціях.