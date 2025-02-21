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Politico опубликовало 29 случаев, когда Трамп делал то, что хотел Путин

Politico опубликовало 29 случаев, когда Трамп делал то, что хотел Путин

Киев  •  УНН

 • 11354 просмотра

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Politico опубликовало список из 29 случаев, когда Дональд Трамп поддерживал интересы России и Путина. Среди них - 90-минутный разговор с Путиным, отрицание агрессии РФ и поддержка оккупации украинских территорий.

Издание Politico опубликовало материал, в котором рассматривается, как Дональд Трамп, вернувшись на политическую арену, поддерживает интересы России и Владимира Путина.

Об этом пишет УНН с ссылкой на издание.

Издание приводит 29 примеров, когда Трамп действовал в пользу кремля, даже несмотря на контроверсионные заявления и политику в отношении Украины и НАТО.

  • В феврале 2025 года, через три года после начала полномасштабной войны России против Украины, Трамп решил возобновить прямой контакт с Путиным. Он позвонил ему на 90 минут, несмотря на санкции США и международный ордер на арест Путина.
  • После разговора Трамп поблагодарил Путина за время и усилия, сказав, что «очень уважает» историю двух народов и их совместную борьбу во Второй мировой войне.
  • Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в группу крупных экономик, назвав ее исключение ошибкой.
  • Поддержка Трампом идеи, что россия может сохранить захваченные украинские территории, была мощным сигналом кремлю.
  • Трамп подчеркнул, что россия теперь имеет «карты в руках» в мирных переговорах из-за оккупированных территорий Украины.
  • Трамп согласился с предложением, что НАТО не должно вмешиваться в конфликт в Украине. - Трамп и его команда настаивали на отказе от военной помощи для Украины.
  • Трамп заявил, что Европа должна самостоятельно решать свои проблемы без участия американских войск.
  • Трамп согласился на переговоры с Россией, предоставляя ей выгодные условия еще до начала переговоров.
  • Трамп разрешил провести переговоры без участия Украины, несмотря на критику со стороны Киева.
  • Американцы не проявили интереса к участию европейских стран в мирном процессе, на что россия имела положительную реакцию.
  • Трамп присоединился к нарративу кремля, утверждая, что именно Зеленский «начал» войну.
  • Трамп назвал украинского президента некомпетентным.
  • Трамп не высказывал жесткой критики в адрес Путина.
  • Трамп неоднократно заявлял, что Путин хочет мира и ему можно доверять, несмотря на многочисленные нарушения Россией международных соглашений.
  • Трамп призвал Зеленского провести выборы во время войны, что отвечает интересам России, которая стремится установить лояльное правительство в Киеве.
  • Трамп сократил финансирование для организаций, которые занимаются мониторингом выборов и киберзащитой.
  • Трамп снова высказался о Зеленском как о «диктаторе», поддерживая нарратив кремля.
  • Во время переговоров в Саудовской Аравии Трамп рассматривал возможность совместных энергетических проектов в Арктике с Россией.
  • Трамп принял решение о прекращении финансирования программ, поддерживающих демократию в странах постсоветского пространства.
  • Различие взглядов на социальные вопросы с Путиным в отношении прав ЛГБТ является еще одной общей чертой Трампа и Кремля.
  • Трамп неоднократно заявлял, что Европа должна взять под контроль миграцию, что было на руку Кремлю.
  • Вице-президент США, JD Vance, поддержал кандидата, который имел связи с Россией после гибридной атаки.
  • Вице-президент США критиковал Германию за борьбу с правыми радикалами.
  • Трамп поддержал партию, имеющую дружественные взгляды к России, а ее кандидат на пост канцлера выступала за улучшение отношений с Кремлем.
  • Илон Маск, друг Трампа, также поддержал пророссийские настроения в британской политике.
  • Трамп выступил против использования термина «российская агрессия» в проекте заявления G7 по Украине.
  • Трамп выиграл выборы снова, что определенно понравилось Кремлю.
  • Трамп неоднократно намекал на возможность остаться на третьем сроке, подобно Путину в россии.

Напомним,

Известный актер и режиссер Джордж Клуни выступил с резкой критикой в адрес администрации Дональда Трампа, заявив, что нынешний политический климат базируется на игнорировании фактов и манипуляциях. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
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