$41.490.02
48.080.63
ukenru
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
15:24 • 7170 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
15:04 • 10564 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
14:34 • 13342 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
11:58 • 22921 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
13 июня, 09:49 • 45951 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
13 июня, 08:47 • 64663 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 87914 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 213963 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 169931 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 83810 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
85%
750мм
Популярные новости
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 111631 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 96707 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 52138 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 86396 просмотра
Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении - СБУ13 июня, 09:19 • 72119 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 32359 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 87747 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 98061 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 112988 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 213961 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные15:24 • 7168 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"14:16 • 11653 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 53154 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 56913 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 123133 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина

Киев • УНН

 • 10485 просмотра

15-17 июня в Канаде состоится саммит G7, где обсудят глобальную экономическую безопасность и другие вопросы. Эксперты рассказали, стоит ли Украине ожидать значительных изменений.

Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина

В Канаде 15-17 июня пройдет саммит стран G7. Встреча представителей самых мощных экономик мира будет проходить в округе Кананаскис, провинция Альберта. Насколько серьезным геополитическим игроком сегодня является "Большая семерка", на что она способна влиять и стоит ли Украине на что-то надеяться от этой встречи выяснял корреспондент УНН.

Саммит G7 в Канаде

Отмечая 50-ю годовщину первого саммита G7, Канада с гордостью берет на себя председательство в G7 в 2025 году. Этот год предоставит Канаде возможность продемонстрировать наше лидерство и продвигать содержательный диалог, коллективные действия и инновационные решения на благо всех народов 

Отмечается, что саммитом будет рассматриваться целый ряд актуальных и важных для современного мира вопросов. В частности, глобальная экономическая безопасность, цифровой переход и международный мир.

От международного мира и безопасности до глобальной экономической стабильности и роста и цифрового перехода, сегодняшние глобальные вызовы и возможности требуют от нас совместной работы над поиском общих решений – отметили организаторы.

Справедливый мир в Украине, энергетика и безопасность: Карни объявил приоритеты Канады на саммите лидеров G708.06.25, 01:58 • 5022 просмотра

Зеленский на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту G7 в Канаде. Он анонсировал важные встречи и переговоры.  

Будут важные встречи и переговоры в Украине. Также делаем все, чтобы саммиты июня – а это саммит G7 в Канаде и саммит НАТО в Нидерландах, – чтобы они не были пустыми 

В совместном заявлении, обнародованном по результатам предварительной встречи Министров финансов стран G7, было осуждено продолжающуюся агрессию россии против Украины. Министры заявили, что "любая организация, которая поддерживает россию во время конфликта", будет исключена из контрактов на восстановление Украины.

Мы приветствуем текущие усилия, направленные на достижение прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет достигнуто, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций 

- говорится в итоговом коммюнике по результатам встречи.

Уменьшение интереса к Украине

Предварительно, я думаю, что не стоит рассчитывать на какие-либо большие изменения для Украины от саммита G7. Речь идет, скорее, об уменьшении публичного интереса к украинскому вопросу. Учитывая позицию Белого дома, стоит ожидать меньше форм поддержки Украины и значительно меньшие формы осуждения россии 

- считает политолог Руслан Бортник.

Бортник добавил, что на саммите в Канаде будут обсуждаться глобальные вопросы, в частности противодействие международной системе, которую сейчас формирует Китай. Также будут обсуждаться вопросы торговли. Украина останется важной темой для закулисных переговоров, однако ей внимания уделят значительно меньше.

В рамках формата G7 согласовали продолжать поддержку Украины - немецкий министр22.05.25, 12:51 • 2924 просмотра

Украинский вопрос будет немножечко в тени. К нему будет меньше всего внимания за годы войны, но за кулисами его продолжают обсуждать 

- считает эксперт.

Политолог отметил, что сейчас главной проблемой для Украины является не то, что G7 потеряла к ней интерес, а тот факт, что ситуация вокруг войны россии против Украины зашла в тупик после попытки США побудить Украину и россию к мирному урегулированию. 

Решений для выхода из этой ситуации пока что остается очень мало 

- считает Бортник.

G7 уже не доминирующая сила

Бортник также пояснил, что G7 перестала быть доминирующей силой на мировой арене. Она не может много на что влиять, даже если бы хотела.

Сегодня это неформальная организация, которая постепенно теряет глобальное влияние. Она не является доминирующей в экономическом или демографическом плане. Это скорее джентльменский клуб ведущих западных государств 

- сообщил политолог.

США против упоминания о “дальнейшей поддержке” Украины в заявлении G7 - Politico21.05.25, 15:19 • 12138 просмотров

Бортник также высказал предположение, что в случае изменения политики США в отношении Украины можно будет ожидать определенных сдвигов, в частности новые формы усиления санкционного давления на россию.

Если политика США изменится со временем, то G7, возможно, снова вернется к активной поддержке Украины и станет неформальной платформой координации санкционной политики в отношении россии или давления на нее 

- считает политолог.

Политолог также уточнил, что приглашение на саммит Президента Украины Владимира Зеленского является жестом уважения, но рассчитывать на какие-либо конкретные решения в рамках этого саммита не приходится.

Ничего нового предложить Украине G7 сегодня не может 

- подытожил Бортник.

Справочно

"Большая семерка" (G7) является неофициальным международным клубом, который объединяет семь ведущих мировых экономик, а именно: США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду. Стоит также знать, что раньше G7 была G8 и ее восьмым членом была россия. Однако государство-агрессора исключили из клуба после аннексии украинского Крыма.

G7 не является официальной международной организацией, а лишь платформой для неформальных встреч и консультаций между лидерами этих стран-членов. Члены "Большой семерки" регулярно обсуждают актуальные глобальные вопросы, такие как экономика, климат, безопасность и другие.

Британия допускает возможность возвращения рф в G7 после войны25.02.25, 04:58 • 27293 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Белый дом
НАТО
Канада
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Крым
Нидерланды
Китай
Япония
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9