Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина

В Канаде 15-17 июня пройдет саммит стран G7. Встреча представителей самых мощных экономик мира будет проходить в округе Кананаскис, провинция Альберта. Насколько серьезным геополитическим игроком сегодня является "Большая семерка", на что она способна влиять и стоит ли Украине на что-то надеяться от этой встречи выяснял корреспондент УНН.

Саммит G7 в Канаде

Отмечая 50-ю годовщину первого саммита G7, Канада с гордостью берет на себя председательство в G7 в 2025 году. Этот год предоставит Канаде возможность продемонстрировать наше лидерство и продвигать содержательный диалог, коллективные действия и инновационные решения на благо всех народов сообщают организаторы.

Отмечается, что саммитом будет рассматриваться целый ряд актуальных и важных для современного мира вопросов. В частности, глобальная экономическая безопасность, цифровой переход и международный мир.

От международного мира и безопасности до глобальной экономической стабильности и роста и цифрового перехода, сегодняшние глобальные вызовы и возможности требуют от нас совместной работы над поиском общих решений – отметили организаторы.

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Зеленский на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту G7 в Канаде. Он анонсировал важные встречи и переговоры.

Будут важные встречи и переговоры в Украине. Также делаем все, чтобы саммиты июня – а это саммит G7 в Канаде и саммит НАТО в Нидерландах, – чтобы они не были пустыми сказал Президент.

В совместном заявлении, обнародованном по результатам предварительной встречи Министров финансов стран G7, было осуждено продолжающуюся агрессию россии против Украины. Министры заявили, что "любая организация, которая поддерживает россию во время конфликта", будет исключена из контрактов на восстановление Украины.

Мы приветствуем текущие усилия, направленные на достижение прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет достигнуто, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций - говорится в итоговом коммюнике по результатам встречи.

Уменьшение интереса к Украине

Предварительно, я думаю, что не стоит рассчитывать на какие-либо большие изменения для Украины от саммита G7. Речь идет, скорее, об уменьшении публичного интереса к украинскому вопросу. Учитывая позицию Белого дома, стоит ожидать меньше форм поддержки Украины и значительно меньшие формы осуждения россии - считает политолог Руслан Бортник.

Бортник добавил, что на саммите в Канаде будут обсуждаться глобальные вопросы, в частности противодействие международной системе, которую сейчас формирует Китай. Также будут обсуждаться вопросы торговли. Украина останется важной темой для закулисных переговоров, однако ей внимания уделят значительно меньше.

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Украинский вопрос будет немножечко в тени. К нему будет меньше всего внимания за годы войны, но за кулисами его продолжают обсуждать - считает эксперт.

Политолог отметил, что сейчас главной проблемой для Украины является не то, что G7 потеряла к ней интерес, а тот факт, что ситуация вокруг войны россии против Украины зашла в тупик после попытки США побудить Украину и россию к мирному урегулированию.

Решений для выхода из этой ситуации пока что остается очень мало - считает Бортник.

G7 уже не доминирующая сила

Бортник также пояснил, что G7 перестала быть доминирующей силой на мировой арене. Она не может много на что влиять, даже если бы хотела.

Сегодня это неформальная организация, которая постепенно теряет глобальное влияние. Она не является доминирующей в экономическом или демографическом плане. Это скорее джентльменский клуб ведущих западных государств - сообщил политолог.

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Бортник также высказал предположение, что в случае изменения политики США в отношении Украины можно будет ожидать определенных сдвигов, в частности новые формы усиления санкционного давления на россию.

Если политика США изменится со временем, то G7, возможно, снова вернется к активной поддержке Украины и станет неформальной платформой координации санкционной политики в отношении россии или давления на нее - считает политолог.

Политолог также уточнил, что приглашение на саммит Президента Украины Владимира Зеленского является жестом уважения, но рассчитывать на какие-либо конкретные решения в рамках этого саммита не приходится.

Ничего нового предложить Украине G7 сегодня не может - подытожил Бортник.

Справочно

"Большая семерка" (G7) является неофициальным международным клубом, который объединяет семь ведущих мировых экономик, а именно: США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду. Стоит также знать, что раньше G7 была G8 и ее восьмым членом была россия. Однако государство-агрессора исключили из клуба после аннексии украинского Крыма.

G7 не является официальной международной организацией, а лишь платформой для неформальных встреч и консультаций между лидерами этих стран-членов. Члены "Большой семерки" регулярно обсуждают актуальные глобальные вопросы, такие как экономика, климат, безопасность и другие.

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