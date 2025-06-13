Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна

У Канаді 15-17 червня пройде саміт країн G7. Зустріч представників найпотужніших економік світу відбуватиметься в окрузі Кананаскіс, провінція Альберта. Наскільки серйозним геополітичним гравцем сьогодні є "Велика сімка", на що вона здатна впливати і чи варто Україні на щось сподіватися від цієї зустрічі з’ясовував кореспондент УНН.

Саміт G7 в Канаді

Відзначаючи 50-ту річницю першого саміту G7, Канада з гордістю бере на себе головування у G7 у 2025 році. Цей рік надасть Канаді можливість продемонструвати наше лідерство та просувати змістовний діалог, колективні дії та інноваційні рішення на благо всіх народів повідомляють організатори.

Зазначається, що самітом буде розглядатися ціла низка актуальних і важливих для сучасного світу питань. Зокрема, глобальна економічна безпеки, цифровий перехід та міжнародний мир.

Від міжнародного миру та безпеки до глобальної економічної стабільності та зростання та цифрового переходу, сьогоднішні глобальні виклики та можливості вимагають від нас спільної роботи над пошуком спільних рішень – наголосили організатори.

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Зеленський на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до саміту G7 в Канаді. Він анонсував важливі зустрічі і перемовини.

Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня – а це саміт G7 в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, – щоб вони не були пустими сказав Президент.

У спільній заяві, оприлюдненій за результатами попередньої зустрічі Міністрів фінансів країн G7 було засуджено триваючу агресію росії проти України. Міністри заявили, що "будь-яку організацію, яка підтримує росію під час конфлікту", буде виключено з контрактів на відновлення України.

Ми вітаємо поточні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню. Якщо таке припинення вогню не буде досягнуто, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій - йдеться в підсумковому комюніке за результатами зустрічі.

Зменшення інтересу до України

Попередньо, я думаю, що не варто розраховувати на якісь великі зміни для України від саміту G7. Йдеться, скоріш, про зменшення публічного інтересу до українського питання. Зважаючи на позицію Білого дому, варто очікувати на менше форм підтримки України і значно менші форми засудження росії - вважає політолог Руслан Бортник.

Бортник додав, що на саміті в Канаді будуть обговорюватися глобальні питання, зокрема протидія міжнародній системі, яку зараз формує Китай. Також будуть обговорюватися питання торгівлі. Україна залишиться важливою темою для закулісних перемовин, проте їй уваги приділять значно менше.

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Українське питання буде трішечки в тіні. До нього буде найменше уваги за роки війни, але за кулісами його продовжують обговорювати - вважає експерт.

Політолог зазначив, що наразі головною проблемою для України є не те, що G7 втратила до неї інтерес, а той факт, що ситуація навколо війни росії проти України зайшла у глухий кут після спроби США спонукати Україну і росію до мирного врегулювання.

Рішень для виходу з цієї ситуації поки що лишається дуже мало - вважає Бортник.

G7 вже не домінуюча сила

Бортник також пояснив, що G7 перестала бути домінуючою силою на світовій арені. Вона не може багато на що впливати, навіть якби хотіла.

Сьогодні це неформальна організація, яка поступово втрачає глобальний вплив. Вона не є домінуючою в економічному чи демографічному плані. Це скоріш джентльменський клуб провідних західних держав - повідомив політолог.

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Бортник також висловив припущення, що у разі зміни політики США щодо України можна буде очікувати на певні зрушення, зокрема нові форми посилення санкційного тиску на росію.

Якщо політика США зміниться з часом, то G7, можливо, знову повернеться до активної підтримки України і стане неформальною платформою координації санкційної політики щодо росії чи тиску на неї - вважає політолог.

Політолог також уточнив, що запрошення на саміт Президента України Володимира Зеленського є жестом поваги, але розраховувати на якісь конкретні рішення в рамках цього саміту не доводиться.

Нічого нового запропонувати Україні G7 сьогодні не може - підсумував Бортник.

Довідково

"Велика сімка" (G7) є неофіційним міжнародним клубом, який об'єднує сім провідних світових економік, а саме: США, Японію, Німеччину, Велику Британію, Францію, Італію та Канаду. Варто також знати, що раніше G7 була G8 і її восьмим членом була росія. Проте державу-агресора включили з клубу після анексії українського Криму.

G7 не є офіційною міжнародною організацією, а лише платформою для неформальних зустрічей та консультацій між лідерами цих країн-членів. Члени "Великої сімки" регулярно обговорюють актуальні глобальні питання, такі як економіка, клімат, безпека та інші.

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