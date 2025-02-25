Британія допускає можливість повернення рф до G7 після війни
Київ • УНН
Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив про можливість повернення рф до G7 після завершення війни.
Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс допустив можливість повернення рф до складу "Великої сімки" після завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Times, передає УНН.
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В інтерв’ю Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс зазначив, що дане питання буде обговорюватися світовими лідерами в межах мирного врегулювання конфлікту.
За його словами, прем’єр-міністр Кір Стармер планує провести консультації з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо стратегії тиску на москву. Британський уряд розглядає різні підходи, зокрема варіант умовного послаблення санкцій, щоб спонукати кремль до припинення війни.
Велика Британія поки не висуває конкретних умов для потенційного перегляду відносин із рф, проте наголошує, що ключовим чинником у будь-яких переговорах залишатиметься суверенітет України.
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Renault не виключає повернення до рф після завершення російської військової агресії в Україні 21.02.25, 13:59 • 26866 переглядiв