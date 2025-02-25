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15 березня, 19:03 • 118919 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177560 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144113 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136091 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115868 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107182 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102671 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139212 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Британія допускає можливість повернення рф до G7 після війни

Британія допускає можливість повернення рф до G7 після війни

Київ • УНН

 • 27260 перегляди

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив про можливість повернення рф до G7 після завершення війни.

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс допустив можливість повернення рф до складу "Великої сімки" після завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Times, передає УНН.

Деталі

В інтерв’ю Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс зазначив, що дане питання буде обговорюватися світовими лідерами в межах мирного врегулювання конфлікту. 

За його словами, прем’єр-міністр Кір Стармер планує провести консультації з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо стратегії тиску на москву. Британський уряд розглядає різні підходи, зокрема варіант умовного послаблення санкцій, щоб спонукати кремль до припинення війни. 

Велика Британія поки не висуває конкретних умов для потенційного перегляду відносин із рф, проте наголошує, що ключовим чинником у будь-яких переговорах залишатиметься суверенітет України.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що міжнародна ізоляція агресора не обов’язково є остаточною, натякаючи на можливі дипломатичні компроміси в майбутньому. 

Renault не виключає повернення до рф після завершення російської військової агресії в Україні 21.02.25, 13:59 • 26866 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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