Renault не виключає повернення до рф після завершення російської військової агресії в Україні

Генеральний директор Renault заявив, що компанія не виключає повернення до росії, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому укладанні мирної угоди для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Renault була одним із найбільших міжнародних автовиробників з бізнесом у росії до повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Зокрема, компанія володіла контрольним пакетом акцій АвтоВАЗу, виробника автомобілів "Лада".

Компанія продала свій російський бізнес і майже 68% частку в АвтоВАЗі за 2 рублі в травні 2022 року, що склало для автовиробника списання в розмірі €2,2 млрд. Однак вона зберегла можливість викупу своєї частки в АвтоВАЗі протягом шести років.

На питання про повернення в росію генеральний директор Renault Лука де Мео відповів:

Я б вважав за краще зосередитися на побудові майбутнього, ніж на тому, щоб надолужувати згаяне... але ми ділові люди. Коли ми бачимо бізнес-можливість, ми намагаємося нею скористатися. Чесно кажучи, я не думав про такий сценарій, тому що все рухається так постійно... У нас є варіант: подивимося, як все піде - сказав Мео.

Де Мео також заявив, що у компанії є й інші пріоритети, крім повернення в росію, в тому числі прискорення запуску електромобілів і гібридних автомобілів для виконання майбутніх цільових показників ЄС щодо викидів.

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