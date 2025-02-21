Renault не виключає повернення до рф після завершення російської військової агресії в Україні
Київ • УНН
Гендиректор Renault Лука де Мео не виключає повернення компанії на російський ринок після війни. Компанія зберегла опцію викупу своєї частки в АвтоВАЗі протягом 6 років після продажу бізнесу за 2 рублі у 2022 році.
Генеральний директор Renault заявив, що компанія не виключає повернення до росії, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому укладанні мирної угоди для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Renault була одним із найбільших міжнародних автовиробників з бізнесом у росії до повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Зокрема, компанія володіла контрольним пакетом акцій АвтоВАЗу, виробника автомобілів "Лада".
Компанія продала свій російський бізнес і майже 68% частку в АвтоВАЗі за 2 рублі в травні 2022 року, що склало для автовиробника списання в розмірі €2,2 млрд. Однак вона зберегла можливість викупу своєї частки в АвтоВАЗі протягом шести років.
На питання про повернення в росію генеральний директор Renault Лука де Мео відповів:
Я б вважав за краще зосередитися на побудові майбутнього, ніж на тому, щоб надолужувати згаяне... але ми ділові люди. Коли ми бачимо бізнес-можливість, ми намагаємося нею скористатися. Чесно кажучи, я не думав про такий сценарій, тому що все рухається так постійно... У нас є варіант: подивимося, як все піде
Де Мео також заявив, що у компанії є й інші пріоритети, крім повернення в росію, в тому числі прискорення запуску електромобілів і гібридних автомобілів для виконання майбутніх цільових показників ЄС щодо викидів.
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