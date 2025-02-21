Renault не исключает возвращения в рф после завершения российской военной агрессии в Украине

Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Renault была одним из крупнейших международных автопроизводителей с бизнесом в России до полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. В частности, компания владела контрольным пакетом акций АвтоВАЗа, производителя автомобилей «Лада».

Компания продала свой российский бизнес и почти 68% долю в АвтоВАЗе за 2 рубля в мае 2022 года, что составило для автопроизводителя списание в размере €2,2 млрд. Однако она сохранила возможность выкупа своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет.

На вопрос о возвращении в Россию генеральный директор Renault Лука де Мео ответил:

Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, чем на том, чтобы наверстывать упущенное... но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, мы стараемся ею воспользоваться. Честно говоря, я не думал о таком сценарии, потому что все движется так постоянно... У нас есть вариант: посмотрим, как все пойдет