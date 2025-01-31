Goldman Sachs отримав дозвіл на вихід із ринку рф - Bloomberg
Київ • УНН
путін дозволив банку Goldman Sachs продати свій російський бізнес компанії "Балчуг Капітал". Це зробило Goldman Sachs одним із небагатьох західних банків, які вийшли з ринку рф.
російський диктатор володимир путін дозволив банку Goldman Sachs Group Inc. продати свій бізнес у росії, що зробило американську компанію одним із небагатьох західних банків, які повністю вийшли з ринку країни-агресорки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За інформацією, путін дозволив "Балчуг Капітал" викупити підрозділ, згідно з підписаним ним указом. Goldman уклав зобов'язуючу угоду про продаж своєї дочірньої компанії.
Це остання з низки банківських угод, які дозволив путін. У грудні він підписав указ, який дозволив Natixis продати свій бізнес у рф. Цього місяця ING Groep NV погодилася продати свої операції в росії АТ "Глобал Девелопмент", компанії, що належить московському фінансовому інвестору.
Майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну багато західних кредиторів продовжують управляти великими, дедалі прибутковішими підрозділами в країні, попри публічні обіцянки покинути росію, зазначає видання. Наприклад, Citigroup Inc. припинила надання майже всіх інституційних банківських послуг у росії, хоча все ще має 9 мільярдів доларів, пов'язаних із країною, пише видання.
Банк Goldman Sachs був у росії з 1998 року. Крім того, як повідомляється, підрозділ посідає 230-те місце за розміром активів серед банків у країні.
Вірменською компанією "Балчуг Капітал" керує Давид Амарян, колишній менеджер гедж-фондів, який скуповує активи нерухомості в росії від повномасштабного вторгнення. Раніше він працював у AllianceBernstein Holding LP, Citigroup Inc. і московському інвестиційному банку "Тройка Діалог".
"Ми тісно співпрацювали з усіма відповідними органами влади, щоб переконатися, що ця транзакція повністю відповідає усім місцевим і міжнародним законам і санкційним нормам, - ідеться в заяві Амаряна. - Банк відіграватиме ключову роль у нашому портфелі".
Нагадаємо
Раніше УНН писав, Raiffeisen Bank оголосив про заходи щодо значного зменшення діяльності в росії відповідно до вимог ЄЦБ. Банк обмежує кредитні та платіжні послуги, припиняє пропонувати строкові депозити та знижує відсотки по рахунках.