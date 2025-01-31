Goldman Sachs получил разрешение на выход с рынка рф - Bloomberg
Киев • УНН
путин разрешил банку Goldman Sachs продать свой российский бизнес компании «Балчуг Капитал». Это сделало Goldman Sachs одним из немногих западных банков, которые вышли с рынка рф.
российский диктатор владимир путин разрешил банку Goldman Sachs Group Inc. продать свой бизнес в россии, что сделало американскую компанию одним из немногих западных банков, которые полностью вышли с рынка страны-агрессора. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По информации, путин разрешил "Балчуг Капитал" выкупить подразделение, согласно подписанному им указу. Goldman заключил обязывающее соглашение о продаже своей дочерней компании.
Это последняя из ряда банковских сделок, которые разрешил путин. В декабре он подписал указ, который позволил Natixis продать свой бизнес в россии. В этом месяце ING Groep NV согласилась продать свои операции в россии АО "Глобал Девелопмент", компании, принадлежащей московскому финансовому инвестору.
Почти через три года после полномасштабного вторжения россии в Украину многие западные кредиторы продолжают управлять крупными, все более прибыльными подразделениями в стране, несмотря на публичные обещания покинуть россию, отмечает издание. Например, Citigroup Inc. прекратила предоставление почти всех институциональных банковских услуг в россии, хотя все еще имеет 9 миллиардов долларов, связанных со страной, пишет издание.
Банк Goldman Sachs был в россии с 1998 года. Кроме того, как сообщается, подразделение занимает 230-е место по размеру активов среди банков в стране.
Армянской компанией "Балчуг Капитал" руководит Давид Амарян, бывший менеджер хедж-фондов, который скупает активы недвижимости в россии от полномасштабного вторжения. Ранее он работал в AllianceBernstein Holding LP, Citigroup Inc. и московском инвестиционном банке "Тройка Диалог".
"Мы тесно сотрудничали со всеми соответствующими органами власти, чтобы убедиться, что эта транзакция полностью соответствует всем местным и международным законам и санкционным нормам, - говорится в заявлении Амаряна. - Банк будет играть ключевую роль в нашем портфеле".
Напомним
Ранее УНН писал, Raiffeisen Bank объявил о мерах по значительному уменьшению деятельности в россии в соответствии с требованиями ЕЦБ. Банк ограничивает кредитные и платежные услуги, прекращает предлагать срочные депозиты и снижает проценты по счетам.