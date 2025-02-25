Британия допускает возможность возвращения рф в G7 после войны
Киев • УНН
Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил о возможности возвращения рф в G7 после завершения войны.
Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис допустил возможность возвращения рф в состав "Большой семерки" после завершения войны в Украине. Об этом сообщает The Times, передает УНН.
Детали
В интервью Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис отметил, что данный вопрос будет обсуждаться мировыми лидерами в рамках мирного урегулирования конфликта.
По его словам, премьер-министр Кир Стармер планирует провести консультации с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами, относительно стратегии давления на москву. Британское правительство рассматривает различные подходы, в частности вариант условного ослабления санкций, чтобы побудить кремль к прекращению войны.
Великобритания пока не выдвигает конкретных условий для потенциального пересмотра отношений с рф, однако отмечает, что ключевым фактором в любых переговорах будет оставаться суверенитет Украины.
Напомним
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что международная изоляция агрессора не обязательно является окончательной, намекая на возможные дипломатические компромиссы в будущем.
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