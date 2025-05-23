G7 посилить тиск на росію у разі відсутності припинення вогню в Україні

Міністри фінансів країн "Великої сімки" попередили, що у разі відсутності припинення вогню, вони продовжать максимально тиснути на росію та посилювати санкції. Про це інформує УНН із посиланям на на спільне комюніке G7.

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У спільній заяві, оприлюдненій у четвер, 22 травня, Міністри фінансів країн G7 засудили триваючу агресію росії і заявили, що "будь-яку організацію, що підтримує росію під час конфлікту", буде виключено з контрактів на відновлення України.

Ми вітаємо поточні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню. Якщо таке припинення вогню не буде досягнуто, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій - йдеться в підсумковому комюніке за результатами зустрічі групи в Канаді.

Також зазначається, що згідно з їхнім законодавством, суверенні активи росії в їхніх країнах будуть заморожені до тих пір, поки росія не припинить агресію та не компенсує завдану Україні шкоду.

Крім того, ми погоджуємося співпрацювати з Україною для забезпечення того, щоб жодні країни чи юридичні особи, або юридичні особи з тих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не мали права отримувати прибуток від реконструкції України - сказано в комюніке.

Міністри спільно зобов'язалися сприяти зміцненню довіри інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи. Одним із конкретних кроків у напрямку відбудови України стане прагнення якомога швидше скасувати повну заборону на надання страхових послуг в Україні міжнародними компаніями.

"Ми продовжимо координувати підтримку та сприяти ранньому відновленню й відбудові України, зокрема під час Конференції з відбудови України, що відбудеться 10-11 липня у Римі", - резюмували у G7.

Нагадаємо

Міністри фінансів країн G7 домовилися продовжити підтримку України у її захисті від вторгнення росії, заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у кулуарах зустрічі "Групи семи" у Канаді.

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