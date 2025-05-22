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The Guardian

Bild

Financial Times

El País

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У межах формату G7 погодили продовжувати підтримку України - німецький міністр

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

Міністри фінансів країн G7 домовилися про продовження підтримки України. Незважаючи на невизначеність щодо позиції США, група країн налаштована на солідарність.

У межах формату G7 погодили продовжувати підтримку України - німецький міністр

Міністри фінансів країн G7 домовилися продовжити підтримку України у її захисті від вторгнення росії, заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у кулуарах зустрічі "Групи семи" у Канаді, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Стало зрозуміло, що в межах формату G7 підтримка залишатиметься незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність і значну підтримку з боку країн G7", - сказав Клінгбайль у середу в гірському селищі Банф.

Однак станом на кінець середи група, до якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представлений Європейський Союз, не погодила остаточну заяву, яка формалізує зобов'язання, згадане Клінгбайлем, зауважує видання.

США проти згадки про “подальшу підтримку” України у заяві G7 - Politico 21.05.25, 15:19 • 12030 переглядiв

Переговори перед самітом були оточені невизначеністю, особливо щодо того, чи збережуть США за президента Дональда Трампа свою підтримку України, зазначає видання.

"Ми інтенсивно працюємо над цим - є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити, - сказав Клінгбайль про заяву. - Але я обережно оптимістичний, що ми цього досягнемо".

Раніше очільник Мінфіну Німеччини провів окремі зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими європейськими колегами.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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