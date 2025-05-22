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В рамках формата G7 согласовали продолжать поддержку Украины - немецкий министр

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Министры финансов стран G7 договорились о продолжении поддержки Украины. Несмотря на неопределенность относительно позиции США, группа стран настроена на солидарность.

В рамках формата G7 согласовали продолжать поддержку Украины - немецкий министр

Министры финансов стран G7 договорились продолжить поддержку Украины в ее защите от вторжения россии, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль в кулуарах встречи "Группы семи" в Канаде, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Стало понятно, что в рамках формата G7 поддержка будет оставаться неизменной, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку со стороны стран G7", - сказал Клингбайль в среду в горном поселке Банф.

Однако по состоянию на конец среды группа, в которую входят США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представленный Европейский Союз, не согласовала окончательное заявление, которое формализует обязательство, упомянутое Клингбайлем, отмечает издание.

США против упоминания о “дальнейшей поддержке” Украины в заявлении G7 - Politico21.05.25, 15:19 • 12029 просмотров

Переговоры перед саммитом были окружены неопределенностью, особенно в отношении того, сохранят ли США при президенте Дональде Трампе свою поддержку Украины, отмечает издание.

"Мы интенсивно работаем над этим - есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить, - сказал Клингбайль о заявлении. - Но я осторожно оптимистичен, что мы этого достигнем".

Ранее глава Минфина Германии провел отдельные встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими европейскими коллегами.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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