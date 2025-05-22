В рамках формата G7 согласовали продолжать поддержку Украины - немецкий министр
Киев • УНН
Министры финансов стран G7 договорились о продолжении поддержки Украины. Несмотря на неопределенность относительно позиции США, группа стран настроена на солидарность.
Министры финансов стран G7 договорились продолжить поддержку Украины в ее защите от вторжения россии, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль в кулуарах встречи "Группы семи" в Канаде, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
"Стало понятно, что в рамках формата G7 поддержка будет оставаться неизменной, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку со стороны стран G7", - сказал Клингбайль в среду в горном поселке Банф.
Однако по состоянию на конец среды группа, в которую входят США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представленный Европейский Союз, не согласовала окончательное заявление, которое формализует обязательство, упомянутое Клингбайлем, отмечает издание.
США против упоминания о “дальнейшей поддержке” Украины в заявлении G7 - Politico21.05.25, 15:19 • 12029 просмотров
Переговоры перед саммитом были окружены неопределенностью, особенно в отношении того, сохранят ли США при президенте Дональде Трампе свою поддержку Украины, отмечает издание.
"Мы интенсивно работаем над этим - есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить, - сказал Клингбайль о заявлении. - Но я осторожно оптимистичен, что мы этого достигнем".
Ранее глава Минфина Германии провел отдельные встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими европейскими коллегами.