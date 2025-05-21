США против упоминания о “дальнейшей поддержке” Украины в заявлении G7 - Politico

США выступают против включения формулировки о "дальнейшей поддержке" Украины в заявление G7. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По информации СМИ, США выступают против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое обсуждают министры финансов в Канаде. Кроме того, по словам двух чиновников, Вашингтон не хочет описывать полномасштабное вторжение рф в Украину как "незаконное" в тексте.

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Напомним

В апреле США сообщили союзникам по G7, что не поддержат заявление с осуждением российских обстрелов Сум.