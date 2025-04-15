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The Guardian

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Заява G7 із засудженням удару рф по Сумах під загрозою, США відмовляються її підтримувати - Bloomberg

Київ • УНН

 • 7554 перегляди

США повідомили союзникам по G7, що не підтримають заяву із засудженням російського обстрілу Сум. Трамп заявив, що не вводитиме нові санкції проти РФ.

Заява G7 із засудженням удару рф по Сумах під загрозою, США відмовляються її підтримувати - Bloomberg

Сполучені Штати Америки повідомили союзникам по G7, що не будуть засуджувати російський удар по Сумах. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

США повідомили союзникам по Великій Сімці, що не стануть підтримувати заяву із засудженням нещодавнього російського обстрілу Сум, оскільки хочуть зберегти переговорний процес з москвою, заявили в адміністрації Дональда Трампа.

За словами співрозмовників Bloomberg, Канада, яка у 2025 році головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США було б неможливо продовжити роботу над заявою. У заяві планувалося сказати, що удар по Сумах є доказом того, що росія хоче далі продовжувати війну, пише видання.

Нагадаємо

У неділю, 13 квітня, росіяни атакували цивільну інфраструктуру у середмісті Сум. Це сталось під час святкування Вербної неділі: внаслідок атаки кількість звернень до медиків зросла до 125, серед яких 18 дітей.

Понад 30 мешканців Сум загинуло, серед них були і діти.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не буде запроваджувати нові санкції проти росії за удар по Сумах, оскільки вже є наявні обмеження.

Євген Устименко

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