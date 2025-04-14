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The Guardian

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У Сумах ракетний удар рф забрав уже 35 життів, серед загиблих двоє дітей - прокуратура

Київ • УНН

 • 7076 перегляди

13 квітня 2025 року внаслідок ракетної атаки на Суми загинуло 35 людей, зокрема 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. 117 осіб поранено, серед них 15 дітей, 38 людей у лікарні.

У Сумах ракетний удар рф забрав уже 35 життів, серед загиблих двоє дітей - прокуратура

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Суми 13 квітня загинуло 35 людей, зокрема 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. 117 осіб поранено, серед них 15 дітей, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у понеділок у Telegram, пише УНН.

Унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Постраждало - 117 осіб, з них 15 дітей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих

- повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Доповнення

Раніше було відомо, що від учорашнього ворожого удару балістикою у Сумах загинули 34 людини, а 119 поранені. Серед них - двоє дітей загинули, ще 15 поранені.

На сьогодні, за даними Президента Володимироа Зеленського, у Сумах у медичних закладах залишалися 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей – у тяжкому стані, зокрема три дитини.

росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф14.04.25, 13:59 • 6756 переглядiв

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