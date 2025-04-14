В Сумах ракетный удар рф унес уже 35 жизней, среди погибших двое детей - прокуратура

В результате ракетной атаки российских войск на Сумы 13 апреля погибли 35 человек, в том числе 11-летний мальчик и 17-летний юноша. 117 человек ранены, среди них 15 детей, сообщили в Сумской областной прокуратуре в понедельник в Telegram, пишет УНН.

В результате ракетной атаки по центру города Сумы 13 апреля 2025 года погибли 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Пострадали - 117 человек, из них 15 детей. Искренние соболезнования родным и близким погибших - сообщили в Сумской областной прокуратуре.

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Ранее было известно, что от вчерашнего вражеского удара баллистикой в Сумах погибли 34 человека, а 119 ранены. Среди них - двое детей погибли, еще 15 ранены.

На сегодня, по данным Президента Владимира Зеленского, в Сумах в медицинских учреждениях оставались 38 человек, и среди них девять детей. 11 человек – в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка.



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