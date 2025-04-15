У Сумах зросла кількість постраждалих від атаки рф до 125, понад 40 досі у лікарні
Київ • УНН
Внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру Сум 13 квітня, кількість звернень до медиків зросла до 125, серед яких 18 дітей. У лікарнях перебуває 44 людини, семеро у тяжкому стані.
Після ракетного удару рф у Сумах до медиків звернулося 125 людей, серед них 18 дітей, у лікарнях досі перебувають 44 особи, стан сімох тяжкий, повідомив у вівторок у Сумській міській раді, пише УНН.
За інформацією управління охорони здоров'я, кількість тих, хто звернувся до медиків, зросла до 125: 107 дорослих і 18 дітей. У лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей. Стан сімох - тяжкий
У Сумах ракетний удар рф забрав уже 35 життів, серед загиблих двоє дітей - прокуратура14.04.25, 16:16 • 7108 переглядiв
Нагадаємо
Ворог атакував цивільну інфраструктуру у середмісті Сум 13 квітня.