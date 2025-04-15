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В Сумах возросло количество пострадавших от атаки рф до 125, более 40 до сих пор в больнице

Киев • УНН

 • 5840 просмотра

В результате атаки на гражданскую инфраструктуру Сум 13 апреля, количество обращений к медикам возросло до 125, среди которых 18 детей. В больницах находится 44 человека, семеро в тяжелом состоянии.

В Сумах возросло количество пострадавших от атаки рф до 125, более 40 до сих пор в больнице

После ракетного удара рф в Сумах к медикам обратилось 125 человек, среди них 18 детей, в больницах до сих пор находятся 44 человека, состояние семерых тяжелое, сообщил во вторник в Сумском городском совете, пишет УНН.

По информации управления здравоохранения, количество обратившихся к медикам возросло до 125: 107 взрослых и 18 детей. В больницах находятся 44 человека, среди них 10 детей. Состояние семерых - тяжелое

- сообщили в Сумском горсовете.

В Сумах ракетный удар рф унес уже 35 жизней, среди погибших двое детей - прокуратура14.04.25, 16:16 • 7120 просмотров

Напомним

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в центре Сум 13 апреля.

Юлия Шрамко

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