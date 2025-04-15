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Заявление G7 с осуждением удара рф по Сумам под угрозой, США отказываются его поддерживать - Bloomberg

Киев • УНН

 • 7544 просмотра

США сообщили союзникам по G7, что не поддержат заявление с осуждением российских обстрелов Сум. Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против рф.

Заявление G7 с осуждением удара рф по Сумам под угрозой, США отказываются его поддерживать - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки сообщили союзникам по G7, что не будут осуждать российский удар по Сумам. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

США сообщили союзникам по Большой Семерке, что не станут поддерживать заявление с осуждением недавнего российского обстрела Сум, поскольку хотят сохранить переговорный процесс с москвой, заявили в администрации Дональда Трампа.

По словам собеседников Bloomberg, Канада, которая в 2025 году председательствует в G7, сообщила союзникам, что без одобрения США было бы невозможно продолжить работу над заявлением. В заявлении планировалось сказать, что удар по Сумам является доказательством того, что россия хочет дальше продолжать войну, пишет издание.

Напомним

В воскресенье, 13 апреля, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в центре Сум. Это произошло во время празднования Вербного воскресенья: в результате атаки количество обращений к медикам возросло до 125, среди которых 18 детей.

Более 30 жителей Сум погибли, среди них были и дети.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против россии за удар по Сумам, поскольку уже есть имеющиеся ограничения.

Евгений Устименко

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