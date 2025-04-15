Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти рф після її атаки на Суми: він нагадав про введені обмеження
Київ • УНН
Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».
Президент США Дональд Трамп відповів, що у нього вже є санкції проти росії, він запровадив їх, коли його запитали, чи розглядає він можливість запровадження додаткових санкцій проти росії після того, як рф вбила понад 30 людей під час авіаударів у Сумах 13 квітня. Про це він сказав під час прес-брифінгу 14 квітня, пише УНН.
Що ж, у мене вже є санкції проти росії, я ввів їх, якщо ви пам’ятаєте, "Північний потік-2", це був великий трубопровід, який проходить через Європу, я його зупинив, це російський трубопровід, найбільший трубопровід у світі, я думаю, йде до Німеччини, і я зупинив його, і коли Байден прийшов, він це схвалив
У Сумах ракетний удар рф забрав уже 35 життів, серед загиблих двоє дітей - прокуратура14.04.25, 16:16 • 7126 переглядiв