Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти рф після її атаки на Суми: він нагадав про введені обмеження

Президент США Дональд Трамп відповів, що у нього вже є санкції проти росії, він запровадив їх, коли його запитали, чи розглядає він можливість запровадження додаткових санкцій проти росії після того, як рф вбила понад 30 людей під час авіаударів у Сумах 13 квітня. Про це він сказав під час прес-брифінгу 14 квітня, пише УНН.

Що ж, у мене вже є санкції проти росії, я ввів їх, якщо ви пам’ятаєте, "Північний потік-2", це був великий трубопровід, який проходить через Європу, я його зупинив, це російський трубопровід, найбільший трубопровід у світі, я думаю, йде до Німеччини, і я зупинив його, і коли Байден прийшов, він це схвалив - відповів Трамп.

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