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Трампа спросили, рассматривает ли он новые санкции против рф после ее атаки на Сумы: он напомнил о введенных ограничениях

Киев • УНН

 • 7110 просмотра

Дональд Трамп ответил, что уже имеет санкции против россии, упомянув остановку «Северного потока-2».

Трампа спросили, рассматривает ли он новые санкции против рф после ее атаки на Сумы: он напомнил о введенных ограничениях

Президент США Дональд Трамп ответил, что у него уже есть санкции против россии, он ввел их, когда его спросили, рассматривает ли он возможность введения дополнительных санкций против россии после того, как рф убила более 30 человек во время авиаударов в Сумах 13 апреля. Об этом он сказал во время пресс-брифинга 14 апреля, пишет УНН.

Что ж, у меня уже есть санкции против россии, я ввел их, если вы помните, "Северный поток-2", это был большой трубопровод, который проходит через Европу, я его остановил, это российский трубопровод, самый большой трубопровод в мире, я думаю, идет в Германию, и я остановил его, и когда Байден пришел, он это одобрил

- ответил Трамп.

В Сумах ракетный удар рф унес уже 35 жизней, среди погибших двое детей - прокуратура14.04.25, 16:16 • 7108 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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