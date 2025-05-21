США проти згадки про “подальшу підтримку” України у заяві G7 - Politico

США виступають проти включення формулювання про "подальшу підтримку" України до заяви G7. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За інформацією ЗМІ, США виступають проти включення "подальшої підтримки" України до заяви G7, яку обговорюють міністри фінансів у Канаді. Крім того, за словами двох чиновників, Вашингтон не хоче описувати повномасштабне вторгнення рф в Україну як "незаконне" в тексті.

Єврокомісія запропонує знизити граничну ціну на російську нафту до $50

Нагадаємо

У квітні США повідомили союзникам по G7, що не підтримають заяву із засудженням російського обстрілу Сум.