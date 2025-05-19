Єврокомісія запропонує знизити граничну ціну на російську нафту до $50

ЄС запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну вартість нафти рф. Передає УНН із посиланням на Reuters.

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Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс відповів "Так" на питання ЗМІ з приводу того, чи запропонує він знизити ліміт на російську нафту. Відповідь була у кулуарах зустрічі міністрів фінансів G7 в Канаді на цьому тижні.

Це те, на що ми звернули увагу з боку Комісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 у цьому відношенні та певного обговорення – сказав Валдіс Домбровскіс.

Посадовець не назвав рівень, до якого Європейський Союз хотів би знизити верхню межу ціни. Але чиновники ЄС, поінформовані про переговори:

ЄС запропонує 50 доларів за барель. - сказали вони, пише Reuters.

Довідково

Обмеження цін G7 було узгоджено у грудні 2022 року. Вони забороняють торгівлю російською сирою нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна перевищує 60 доларів за барель. Ідеться також про заборону судноплавним, страховим та перестраховим компаніям обробляти вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною, нижчою за граничну ціну.

Зазначимо, що на початку квітня 2025 року нафтова ціна впала нижче 60 доларів. На це, серед іншого, вплинуло глобальне занепокоєння щодо економічного зростання після оголошень США про глобальні митні тарифи.

Нагадаємо

УНН передавав, що ціни на російську нафту падають протягом тижнів, наблизивши вартість експорту до дворічного мінімуму.

Ціни на нафту впали через зниження рейтингу США агентством Moody's і даних про уповільнення промисловості Китаю.

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