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Падіння російської нафти в рублях: вартість поставок з рф наближається до дворічного мінімуму

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Ціни на російську нафту падають п'ятий тиждень поспіль, наблизивши вартість експорту до дворічного мінімуму. Видобуток збільшився, але падіння цін нівелює прибутки.

Падіння російської нафти в рублях: вартість поставок з рф наближається до дворічного мінімуму

Незважаючи на зростання потоку та новин про те, що ціна на сиру нафту дещо зросла цієї доби, дохід від поставок сирої нафти залишається близьким до дворічного мінімуму.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg та ЕnergyNews.

Деталі

Експортні ціни на ключові сорти нафти, що відвантажуються з Балтійського, Чорноморського і Тихоокеанського регіонів, продовжували знижуватися. Загалом ніни на російську нафту падають п'ятий тиждень поспіль, в результаті чого вартість поставок країни наближається до дворічного мінімуму.

Загальний обсяг поставок за чотири тижні до 11 травня становив близько $4,09 млрд, що є другим найнижчим показником з квітня 2023 року. Але слід також зазначити, що видобуток нафти збільшився на 3% - дані за чотири тижні, станом до 11 травня. 

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 11 травня 32 танкери завантажили 24,39 мільйона барелів російської сирої нафти.

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За сім днів до 11 травня потоки нафти становили близько 3,48 млн барелів на добу. У порівнянні з даними, що були оголошені минулого тижня, це на 140 000 барелів більше.

Чотиритижневий середній рівень видобутку також зріс на 90 000 барелів до 3,42 млн барелів на добу.

Валова вартість московського експорту зросла приблизно на 30 мільйонів доларів, або на 2%, до 1,23 мільярда доларів за тиждень до 11 травня, причому збільшення потоків компенсувало падіння середньотижневих цін, коли нафта марки Urals другий тиждень коштувала нижче 50 доларів за барель.

- пише видання. 

Доповнення

Тим часом, ціни на нафту зросли у вівторок. Це пояснюють нижчою, ніж очікувалося, інфляцією в США. Зростання сповільнилося трохи сильніше, ніж очікували аналітики у квітні, до 2,3% у річному обчисленні порівняно з 2,4% у березні, незважаючи на митні збори.

Тим часом у рф віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що видобуток нафти в росії може повернутися до стійкого рівня в 10,8 млн барелів на день завдяки зростаючому світовому попиту. 

Втім низка зовнішніх експертів налаштовані скептично.

Довідково

За даними дослідження ОПЕК+, проведеного S&P Global Commodity Insights, у березні 2024 року видобуток сирої нафти в росії оцінювали у 8,97 млн барелів на добу, що нижче за показник роком раніше в 9,42 млн барелів на добу. З урахуванням конденсату і рідких вуглеводнів (ШФЛВ) загальний видобуток у росії в 2024 році оцінюється в 10,74 млн барелів на добу.

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