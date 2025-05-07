росія продовжує надавати пріоритет воєнним витратам попри зниження доходів від нафти і газу - британська розвідка

російська федерація продовжує збільшувати військові витрати, що шкодить загальній економічній стійкості держави агресора. Наразі міністерство фінансів росії переглянуло свій прогноз доходів від нафти і газу на 25% відсотків - з 10,94 трильйона рублів до 8,32 трильйона рублів. Про це пише УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Тиск на здатність російської держави фінансувати свій запланований бюджет у 2025 році майже напевно зросте через нещодавнє падіння цін на нафту. Нижчі очікування щодо цін на нафту призвели до того, що міністерство фінансів росії переглянуло свій прогноз доходів від нафти та газу на 2025 рік майже на 25 %, з 10,94 трильйона рублів до 8,32 трильйона рублів