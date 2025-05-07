росія продовжує надавати пріоритет воєнним витратам попри зниження доходів від нафти і газу - британська розвідка
Київ • УНН
Міноборони Британії повідомляє, що росія продовжує збільшувати військові витрати на шкоду економіці. Прогноз доходів від нафти і газу знижено на 25%.
російська федерація продовжує збільшувати військові витрати, що шкодить загальній економічній стійкості держави агресора. Наразі міністерство фінансів росії переглянуло свій прогноз доходів від нафти і газу на 25% відсотків - з 10,94 трильйона рублів до 8,32 трильйона рублів. Про це пише УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.
Тиск на здатність російської держави фінансувати свій запланований бюджет у 2025 році майже напевно зросте через нещодавнє падіння цін на нафту. Нижчі очікування щодо цін на нафту призвели до того, що міністерство фінансів росії переглянуло свій прогноз доходів від нафти та газу на 2025 рік майже на 25 %, з 10,94 трильйона рублів до 8,32 трильйона рублів
Зазначається, що прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік збільшився з 0,5% ВВП до 1,7% ВВП. Втім, росія продовжує віддавати пріотритет воєнним витратам.
Незважаючи на це, росія майже напевно продовжує надавати пріоритет підтримці підвищених військових витрат на шкоду економічній стійкості. росія переглянула загальний прогноз витрат на 2025 рік у бік збільшення на 830 мільярдів рублів
Повідомляється, що якщо ціни на нафту залишаться низькими, росія майже напевно ще більше виснажить свої фінансові резерви для підтримки високих державних витрат на ведення війни.
Доповнення
Середня ціна Urals та ESPO впала до 3 987 рублів за барель, що на 40% нижче закладеного урядом рф на 2025 рік. Через це уряд підвищив оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він може підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти росії, якщо кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди.