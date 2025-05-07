российская федерация продолжает увеличивать военные расходы, что вредит общей экономической устойчивости государства агрессора. Сейчас министерство финансов россии пересмотрело свой прогноз доходов от нефти и газа на 25% процентов - с 10,94 триллиона рублей до 8,32 триллиона рублей. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Давление на способность российского государства финансировать свой запланированный бюджет в 2025 году почти наверняка возрастет из-за недавнего падения цен на нефть. Более низкие ожидания относительно цен на нефть привели к тому, что министерство финансов россии пересмотрело свой прогноз доходов от нефти и газа на 2025 год почти на 25 %, с 10,94 триллиона рублей до 8,32 триллиона рублей