россия продолжает уделять приоритетное внимание военным расходам, несмотря на снижение доходов от нефти и газа - британская разведка
Киев • УНН
Минобороны Британии сообщает, что Россия продолжает увеличивать военные расходы в ущерб экономике. Прогноз доходов от нефти и газа снижен на 25%.
российская федерация продолжает увеличивать военные расходы, что вредит общей экономической устойчивости государства агрессора. Сейчас министерство финансов россии пересмотрело свой прогноз доходов от нефти и газа на 25% процентов - с 10,94 триллиона рублей до 8,32 триллиона рублей. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Давление на способность российского государства финансировать свой запланированный бюджет в 2025 году почти наверняка возрастет из-за недавнего падения цен на нефть. Более низкие ожидания относительно цен на нефть привели к тому, что министерство финансов россии пересмотрело свой прогноз доходов от нефти и газа на 2025 год почти на 25 %, с 10,94 триллиона рублей до 8,32 триллиона рублей
Отмечается, что прогноз дефицита бюджета на 2025 год увеличился с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП. Впрочем, россия продолжает отдавать приоритет военным расходам.
Несмотря на это, россия почти наверняка продолжает придавать приоритет поддержке повышенных военных расходов в ущерб экономической устойчивости. россия пересмотрела общий прогноз расходов на 2025 год в сторону увеличения на 830 миллиардов рублей
Сообщается, что если цены на нефть останутся низкими, россия почти наверняка еще больше истощит свои финансовые резервы для поддержания высоких государственных расходов на ведение войны.
Дополнение
Средняя цена Urals и ESPO упала до 3 987 рублей за баррель, что на 40% ниже заложенного правительством рф на 2025 год. Из-за этого правительство повысило оценку дефицита бюджета на 2025 год.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против россии, если кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.