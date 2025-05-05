Трамп пригрозив росії "санкціями Грема", якщо вона не перегляне свою поведінку

Президент США Дональд Трамп заявив, що він може підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти росії, якщо кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди. Про це Глава Білого дому заявив в інтерв'ю програмі Meet the Press, інформує УНН з посиланням на NBC News.

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В інтервʼю для NBC News у Дональда Трампа запитали, чи підпише він документ про санкції, якщо ситуація дійде до того, що Сполучені Штати Америки вийдуть із переговорів. Глава Білого дому відповів, що все залежить від дій москви.

Ну, це залежить від того, чи буде росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також заощадимо багато грошей - наголосив Дональд Трамп.

За його словами, Сполучені Штати і Європа витрачають гроші, і для Європи це питання ще важливіше, ніж для Вашингтона.

Дональд Трамп також вкотре звинуватив експрезидента США Джо Байдена в тому, що той нібито просто відправляв гроші й не мав уявлення, що відбувається.

"Байден нічого не контролював. Він просто відправляв туди гроші, ніхто не мав жодного уявлення про те, що відбувається, чому вони це роблять, чому вони це відправляють. І це були величезні суми грошей", - підсумував глава Білого дому.

Нагадаємо

Ключовий союзник президента США Дональда Трампа в Сенаті сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що має прихильність 72 колег до законопроекту, який запровадить "нищівні" нові санкції проти росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо російський диктатор володимир путін не почне серйозних переговорів про припинення війни в Україні.

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