Трамп пригрозил россии "санкциями Грэмма", если она не пересмотрит свое поведение

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против россии, если кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению. Об этом Глава Белого дома заявил в интервью программе Meet the Press, информирует УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

В интервью для NBC News у Дональда Трампа спросили, подпишет ли он документ о санкциях, если ситуация дойдет до того, что Соединенные Штаты Америки выйдут из переговоров. Глава Белого дома ответил, что все зависит от действий москвы.

Ну, это зависит от того, будет ли россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы достаточно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег - подчеркнул Дональд Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты и Европа тратят деньги, и для Европы это вопрос еще важнее, чем для Вашингтона.

Дональд Трамп также в очередной раз обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что тот якобы просто отправлял деньги и не имел представления, что происходит.

"Байден ничего не контролировал. Он просто отправлял туда деньги, никто не имел никакого представления о том, что происходит, почему они это делают, почему они это отправляют. И это были огромные суммы денег", - подытожил глава Белого дома.

Напомним

Ключевой союзник президента США Дональда Трампа в Сенате сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что имеет приверженность 72 коллег к законопроекту, который введет "сокрушительные" новые санкции против россии и пошлины для стран, которые покупают ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор владимир путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине.

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