Трамп пригрозил россии "санкциями Грэмма", если она не пересмотрит свое поведение

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
4 мая, 13:59 • 16490 просмотра

Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

3 мая, 09:33 • 71356 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 127448 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 129160 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 87036 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 88650 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 92692 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 65006 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 77495 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 125659 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1.9м/с
86%
743 мм
Популярные новости

Зеленский прибыл в Пражский замок на встречу с президентом Чехии

4 мая, 13:20 • 6070 просмотра

Непогода накрыла Ивано-Франковскую область и повалила десятки деревьев, травмирована женщина

4 мая, 14:46 • 13010 просмотра

Украина ожидает 1,8 млн снарядов и обсуждает создание авиашколы F-16 в Чехии - Зеленский

4 мая, 15:46 • 11071 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 10227 просмотра

Первым в мире сбил российский "Кинжал": что известно об украинском военном

17:38 • 8344 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 129159 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 64406 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 94754 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 101889 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 125657 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 10300 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 30202 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 44177 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 92691 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 42487 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Трамп пригрозил россии "санкциями Грэмма", если она не пересмотрит свое поведение

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет законопроект о новых санкциях против россии, если кремль не будет готов к мирному соглашению. Он хочет, чтобы рф и Украина пришли к согласию.

Трамп пригрозил россии "санкциями Грэмма", если она не пересмотрит свое поведение

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против россии, если кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению. Об этом Глава Белого дома заявил в интервью программе Meet the Press, информирует УНН со ссылкой на NBC News.  

Детали

В интервью для NBC News у Дональда Трампа спросили, подпишет ли он документ о санкциях, если ситуация дойдет до того, что Соединенные Штаты Америки выйдут из переговоров.  Глава Белого дома ответил, что все зависит от действий москвы.

Ну, это зависит от того, будет ли россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы достаточно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег

- подчеркнул Дональд Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты и Европа тратят деньги, и для Европы это вопрос еще важнее, чем для Вашингтона.

Дональд Трамп также в очередной раз обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что тот якобы просто отправлял деньги и не имел представления, что происходит.

"Байден ничего не контролировал. Он просто отправлял туда деньги, никто не имел никакого представления о том, что происходит, почему они это делают, почему они это отправляют. И это были огромные суммы денег", - подытожил глава Белого дома.

Напомним

Ключевой союзник президента США Дональда Трампа в Сенате сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что имеет приверженность 72 коллег к законопроекту, который введет "сокрушительные" новые санкции против россии и пошлины для стран, которые покупают ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор владимир путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине.

Зеленский и Фредериксен обсудили поддержку Украины и усиление санкций против рф02.05.25, 17:02 • 10020 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Линдси Грэм
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Джо Байден
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$59.25
Bitcoin
$95,685.70
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,246.70
Ethereum
$1,835.38