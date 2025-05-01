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У Сенаті США готують "нищівні" санкції проти рф у разі відсутності переговорів

Київ • УНН

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Сенатор Ліндсі Грем заявив про підтримку 72 колег для законопроекту про санкції проти росії, якщо путін не почне переговори щодо України. Санкції включають мита на імпорт з країн, що купують російські енергоресурси.

У Сенаті США готують "нищівні" санкції проти рф у разі відсутності переговорів

Ключовий союзник президента США Дональда Трампа в Сенаті сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що має прихильність 72 колег до законопроекту, який запровадить "нищівні" нові санкції проти росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо російський диктатор володимир путін не почне серйозних переговорів про припинення війни в Україні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Мета - допомогти президенту", - заявив Грем в середу, того ж дня, коли США та Україна оголосили про угоду про доступ до природних ресурсів останньої. Угода дала певну гарантію офіційним особам, які побоювалися, що Трамп може відмовитися від своєї підтримки мирних переговорів з москвою, зауважує видання.

"Покарання" включатимуть 500% мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран, згідно проекту законопроекту, з яким ознайомилося Bloomberg. Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російський державний борг згідно із проектом.

"Він говорив про те, що він розчарований, - сказав Грем. - Я хочу, щоб війну було припинено шляхом переговорів, чесно та справедливо. Я думаю, що Трамп - найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають думку Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є росія".

Грем додав, що путін "припуститься величезної помилки, якщо спробує грати з Трампом, тому цей законопроект - інструмент в арсеналі президента Трампа".

"Коли президент Трамп визнає, що ми зайшли в глухий кут, тоді чекайте дій", - сказав Грем.

Грем сказав, що має достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроект про санкції і там.

Він передбачив, що путіну зрештою доведеться обирати між тим, щоб сісти з Трампом за стіл переговорів, щоб покласти край війні, або тим, щоб російську економіку було "розчавлено".

ЄС готує "план Б" щодо санкцій проти росії у разі зближення США з москвою - Каллас30.04.25, 23:44 • 5432 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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