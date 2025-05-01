В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая
04:00 • 54700 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 47787 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 78889 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 164143 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 196920 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 294515 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 129267 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 251185 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 174569 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 120947 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
4м/с
41%
750 мм
Популярные новости

Соглашение между Вашингтоном и Киевом: появилась реакция министра финансов США

30 апреля, 22:21 • 39278 просмотра

Ночная атака дронов на Одессу: стали известны подробности

30 апреля, 22:33 • 42763 просмотра

Инвестиционное соглашение между Украиной и США: Свириденко рассказала об основных положениях документа

30 апреля, 23:12 • 37959 просмотра

песков призвал россиян гордиться пропагандистами, воюющими против Украины в инфопространстве

30 апреля, 23:45 • 40109 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

04:59 • 25386 просмотра
публикации

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

04:00 • 54707 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 101624 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 145158 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 178106 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 294524 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 44547 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 51750 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 43556 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 94199 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 142669 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров

Киев • УНН

 • 3286 просмотра

Сенатор Линдси Грэм заявил о поддержке 72 коллег для законопроекта о санкциях против россии, если путин не начнет переговоры по Украине. Санкции включают пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы.

В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров

Ключевой союзник президента США Дональда Трампа в Сенате сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что имеет приверженность 72 коллег к законопроекту, который введет "сокрушительные" новые санкции против россии и пошлины для стран, которые покупают ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор владимир путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Цель – помочь президенту", – заявил Грэм в среду, в тот же день, когда США и Украина объявили о соглашении о доступе к природным ресурсам последней. Соглашение дало определенную гарантию официальным лицам, опасавшимся, что Трамп может отказаться от своей поддержки мирных переговоров с москвой, отмечает издание.

"Наказания" будут включать 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, согласно проекту законопроекта, с которым ознакомилось Bloomberg. Другие санкции также запретят гражданам США покупать российский государственный долг согласно проекту.

"Он говорил о том, что он разочарован, – сказал Грэм. – Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп – лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают мнение Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является россия".

Грэм добавил, что путин "совершит огромную ошибку, если попытается играть с Трампом, поэтому этот законопроект – инструмент в арсенале президента Трампа".

"Когда президент Трамп признает, что мы зашли в тупик, тогда ждите действий", – сказал Грэм.

Грэм сказал, что имеет достаточную поддержку в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях и там.

Он предсказал, что путину в конце концов придется выбирать между тем, чтобы сесть с Трампом за стол переговоров, чтобы положить конец войне, или тем, чтобы российская экономика была "раздавлена".

ЕС готовит "план Б" по санкциям против россии в случае сближения США с москвой - Каллас30.04.25, 23:44 • 5376 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Украина
Brent
$60.74
Bitcoin
$94,912.10
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,243.89
Ethereum
$1,806.57