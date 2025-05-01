В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров
Киев • УНН
Сенатор Линдси Грэм заявил о поддержке 72 коллег для законопроекта о санкциях против россии, если путин не начнет переговоры по Украине. Санкции включают пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы.
Ключевой союзник президента США Дональда Трампа в Сенате сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что имеет приверженность 72 коллег к законопроекту, который введет "сокрушительные" новые санкции против россии и пошлины для стран, которые покупают ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор владимир путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
"Цель – помочь президенту", – заявил Грэм в среду, в тот же день, когда США и Украина объявили о соглашении о доступе к природным ресурсам последней. Соглашение дало определенную гарантию официальным лицам, опасавшимся, что Трамп может отказаться от своей поддержки мирных переговоров с москвой, отмечает издание.
"Наказания" будут включать 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, согласно проекту законопроекта, с которым ознакомилось Bloomberg. Другие санкции также запретят гражданам США покупать российский государственный долг согласно проекту.
"Он говорил о том, что он разочарован, – сказал Грэм. – Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп – лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают мнение Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является россия".
Грэм добавил, что путин "совершит огромную ошибку, если попытается играть с Трампом, поэтому этот законопроект – инструмент в арсенале президента Трампа".
"Когда президент Трамп признает, что мы зашли в тупик, тогда ждите действий", – сказал Грэм.
Грэм сказал, что имеет достаточную поддержку в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях и там.
Он предсказал, что путину в конце концов придется выбирать между тем, чтобы сесть с Трампом за стол переговоров, чтобы положить конец войне, или тем, чтобы российская экономика была "раздавлена".
ЕС готовит "план Б" по санкциям против россии в случае сближения США с москвой - Каллас30.04.25, 23:44 • 5376 просмотров