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ЕС готовит "план Б" по санкциям против россии в случае сближения США с москвой - Каллас

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Евросоюз разрабатывает альтернативный план сохранения санкций против рф, если США пойдут на уступки россии по Украине. Брюссель стремится сохранить единство стран-членов ЕС в этом вопросе.

ЕС готовит "план Б" по санкциям против россии в случае сближения США с москвой - Каллас

Европейский Союз готовит "план Б" по сохранению экономических санкций против россии, если США откажутся от мирных переговоров по ситуации в Украине и пойдут на сближение с москвой. Об этом в комментарии для Financial Times заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает УНН.

Детали

"Мы видим признаки того, что они размышляют о том, стоит ли им (США - ред.) покинуть Украину и не пытаться договориться с россиянами, потому что это трудно", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что существует "план Б" по сохранению экономического давления на рф, если Венгрия заблокирует отмену экономических санкций ЕС в июле. При этом Брюссель, как и прежде, нацелен на сохранение единства всех стран-членов ЕС.

"Также есть "план Б", но мы должны работать над "планом А". Потому что иначе вы сосредоточитесь на "плане Б", и тогда это произойдет", - добавила Каллас.

Напомним

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие восемь-десять дней Запад усилит давление на россию в вопросе установления мира в Украине. В то же время он отметил, что в этом вопросе "остается осторожным", потому что "часть уравнения зависит от москвы".

"Это стук в дверь": Орбан призывает венгров голосовать против вступления Украины в ЕС25.04.25, 01:05 • 4023 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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