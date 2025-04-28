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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
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Макрон: найближчими днями Захід посилить тиск на росію

Київ • УНН

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Найближчими днями Захід посилить тиск на росію у питання досягнення миру в Україні. Макрон переконував Трампа діяти твердіше з росією для припинення вогню.

Макрон: найближчими днями Захід посилить тиск на росію

У найближчі вісім-десять днів Захід посилить тиск на росію у питанні встановлення миру в Україні. Про це в інтерв'ю Paris Match заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас він зазначив, що у цьому питанні "залишається обережним", тому що "частина рівняння залежить від москви".

Ми маємо бути єдиними і будемо переконувати. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося вчинити тиск на росію. Це була мета, тому що було неправильно, щоб тиск чинився лише на Україну

- сказав Макрон.

У Європі та Україні побоюються, що Трамп може вийти з "мирних переговорів" - FT28.04.25, 22:22 • 1050 переглядiв

За його словами, під час зустрічей у Ватикані на похороні Папи Римського Франциска він умовляв президента США Дональда Трампа посилити позицію у переговорах із кремлем.

Я знову сказав йому, що ми повинні бути набагато твердішими з росією, щоб підштовхнути володимира путіна до припинення вогню. ... Ми повинні бути готові разом з американцями посилити нашу позицію щодо росії. ... Я вважаю, що переконав американців у можливості ескалації загроз і посиленні санкцій, щоб змусити росіян погодитися на припинення вогню

- розповів президент Франції.

Він додав, що "від усіх нас залежить створення умов для міцного та тривалого миру".

Контекст

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з росією. На його переконання, це було б схоже на "капітуляцію".

Україна готує перемовини з партнерами щодо ППО та безпеки – Зеленський28.04.25, 22:54 • 1024 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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