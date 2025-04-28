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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
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Україна готує перемовини з партнерами щодо ППО та безпеки – Зеленський

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує перемовини з партнерами. Пріоритетом зустрічей стануть питання ППО, безпеки та підтримки України для припинення війни.

Україна готує перемовини з партнерами щодо ППО та безпеки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує перемовини з нашими партнерами. Пріоритет зустрічей - ППО, безпека для наших людей, підтримка для України та підтримка для дипломатії, передає УНН.

Провів сьогодні нараду з нашими дипломатами – ми готуємо зустрічі, ми готуємо перемовини з нашими партнерами, буде участь України у необхідних нашій державі самітах. Пріоритет очевидний – ППО, безпека для наших людей, підтримка для України та підтримка для дипломатії – для того, щоб росія втратила змогу затягувати війну 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що деякі зустрічі України з європейською та американською делегаціями вже готуються. Наразі деталі зустрічей невідомі, але анонси їх можна буде побачити вже цього тижня.

Павло Башинський

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