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Наступні зустрічі з європейською та американською делегаціями вже готуються - МЗС

Київ • УНН

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Україна активно готує зустрічі з європейськими та американськими делегаціями. Анонси про майбутні переговори очікуються вже цього тижня, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Наступні зустрічі з європейською та американською делегаціями вже готуються - МЗС

Деякі зустрічі України з європейською та американською делегаціями вже готуються. Наразі деталі зустрічей невідомі, але анонси їх можна буде побачити вже цього тижня. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час стріму в соцмережі Х, передає УНН.

Деякі з них вже готуються, але я поки що не можу назвати місце або дату, тому що це процес, який триває, і ми не хочемо зашкодити цьому процесу. Але я можу підтвердити, що наступні зустрічі в цьому форматі готуються, і ви, можливо, побачите деякі анонси, сподіваюся, вже цього тижня 

– сказав Тихий.

Нагадаємо

Україна працює над підтриманням активного діалогу зі Сполученими Штатами на різних рівнях у межах зусиль щодо мирного врегулювання.

Павло Башинський

Павло Башинський

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