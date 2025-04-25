Україна та США зберігають дипломатичні контакти щодо мирного врегулювання - МЗС

$41.690.02
47.420.13
uk
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 4042 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 8370 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 14889 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

09:10 • 17829 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
07:40 • 25814 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 57172 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 52048 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 88140 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 84483 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 96195 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
31%
745 мм
Популярнi новини

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

25 квітня, 02:50 • 41941 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

25 квітня, 04:58 • 37451 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29692 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

07:41 • 10060 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

08:04 • 14435 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 14905 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 57191 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 118323 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 284750 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 174691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 30092 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 35204 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 42799 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 74453 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 103834 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Україна та США зберігають дипломатичні контакти щодо мирного врегулювання - МЗС

Київ • УНН

 • 3004 перегляди

Україна активно підтримує діалог зі США на різних рівнях для мирного врегулювання. Триває напружена дипломатична робота, більшість якої відбувається непублічно.

Україна та США зберігають дипломатичні контакти щодо мирного врегулювання - МЗС

Україна працює над підтриманням активного діалогу зі Сполученими Штатами на різних рівнях у межах зусиль щодо мирного врегулювання. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, коментуючи результати нещодавніх переговорів у Лондоні, передає кореспондент УНН.

Деталі 

За словами речника МЗС, попри публічні спекуляції щодо можливого зриву переговорів у Лондоні, Україна підтвердила свою відданість мирному процесу і провела заплановані зустрічі з представниками коаліції країн-партнерів, зокрема США та Великої Британії.

"Сьогодні було багато емоцій": Зеленський розповів про зустріч дипломатів у Лондоні23.04.25, 22:37 • 5068 переглядiв

Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важливо підтримання цього діалогу, обмін позиціями, обмін думками

- зазначив Тихий.

У МЗС наголосили, що нині триває напружена дипломатична робота, більшість якої відбувається непублічно - за зачиненими дверима. 

"Тому що це не на користь процесу. Зараз, я хочу, щоб всі розуміли, відбувається важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота. Більшість цієї роботи відбувається поза об'єктивом камер. І це нормально, коли йдеться про складні дипломатичні завдання", - додав Тихий.

Нагадаємо

У Лондоні, 23 квітня, відбулася зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих". Від України в ній взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Українська делегація також зустрілася в Лондоні зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Українська сторона наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Кіт Келлогг
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Сполучене Королівство
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Лондон
Brent
$65.61
Bitcoin
$93,632.60
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,308.40
Ethereum
$1,771.67