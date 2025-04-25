Україна та США зберігають дипломатичні контакти щодо мирного врегулювання - МЗС

Україна працює над підтриманням активного діалогу зі Сполученими Штатами на різних рівнях у межах зусиль щодо мирного врегулювання. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, коментуючи результати нещодавніх переговорів у Лондоні, передає кореспондент УНН.

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За словами речника МЗС, попри публічні спекуляції щодо можливого зриву переговорів у Лондоні, Україна підтвердила свою відданість мирному процесу і провела заплановані зустрічі з представниками коаліції країн-партнерів, зокрема США та Великої Британії.

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Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важливо підтримання цього діалогу, обмін позиціями, обмін думками - зазначив Тихий.

У МЗС наголосили, що нині триває напружена дипломатична робота, більшість якої відбувається непублічно - за зачиненими дверима.

"Тому що це не на користь процесу. Зараз, я хочу, щоб всі розуміли, відбувається важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота. Більшість цієї роботи відбувається поза об'єктивом камер. І це нормально, коли йдеться про складні дипломатичні завдання", - додав Тихий.

Нагадаємо

У Лондоні, 23 квітня, відбулася зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих". Від України в ній взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Українська делегація також зустрілася в Лондоні зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Українська сторона наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.