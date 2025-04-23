"Сьогодні було багато емоцій": Зеленський розповів про зустріч дипломатів у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч у Лондоні між дипломатами України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомляє УНН.

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За словами глави держави, "сьогодні було багато емоцій, але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир".

Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання - написав Зеленський.

Він виловив сподівання, що "саме така спільна робота приведе до тривалого миру".

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - резюмував Президент.

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