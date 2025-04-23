"Сьогодні було багато емоцій": Зеленський розповів про зустріч дипломатів у Лондоні

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
17:58 • 9666 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 29050 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 58741 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 40916 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 70029 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 40967 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 35806 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 32249 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35148 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 44505 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1м/с
42%
748 мм
Популярнi новини

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 62550 перегляди

На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

23 квітня, 12:15 • 16549 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 46182 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 23243 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 13897 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 58745 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 46215 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 70031 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 62575 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 78852 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 13917 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 23264 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 38248 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 37548 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 67348 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

"Сьогодні було багато емоцій": Зеленський розповів про зустріч дипломатів у Лондоні

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Президент України прокоментував зустріч у Лондоні між Україною, США, Британією, Францією та Німеччиною, висловивши сподівання, що спільна робота приведе до тривалого миру. Він наголосив на важливості поваги до позицій кожної сторони.

"Сьогодні було багато емоцій": Зеленський розповів про зустріч дипломатів у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч у Лондоні між дипломатами України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, "сьогодні було багато емоцій, але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир".

Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання

- написав Зеленський.

Він виловив сподівання, що "саме така спільна робота приведе до тривалого миру".

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі щодо мирних перемовин. При цьому, за її словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоби вбивства припинилися.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, що війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів би свої війська з цих чотирьох областей, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США: про що йшла мова23.04.25, 22:20 • 1330 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Лондон
Brent
$66.16
Bitcoin
$93,530.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,306.89
Ethereum
$1,786.71