"Сегодня было много эмоций": Зеленский рассказал о встрече дипломатов в Лондоне
Киев • УНН
Президент Украины прокомментировал встречу в Лондоне между Украиной, США, Великобританией, Францией и Германией, выразив надежду, что совместная работа приведет к длительному миру. Он подчеркнул важность уважения к позициям каждой стороны.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу в Лондоне между дипломатами Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, "сегодня было много эмоций, но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир".
Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. Важно, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки
Он выразил надежду, что "именно такая совместная работа приведет к длительному миру".
"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильным решениям", - резюмировал Президент.
Напомним
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле мирных переговоров. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.
Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.
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