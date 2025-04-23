Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу в Лондоне между дипломатами Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщает УНН.

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По словам главы государства, "сегодня было много эмоций, но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир".

Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. Важно, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки - написал Зеленский.

Он выразил надежду, что "именно такая совместная работа приведет к длительному миру".

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильным решениям", - резюмировал Президент.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле мирных переговоров. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.

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